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Karaman’da balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti

Karaman’da balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti
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Karaman’da evinin balkonundan düşen 37 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karaman'da evinin balkonundan düşen 37 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akif Can'ın (37) üçüncü kattaki evinin balkonuna çıktığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bina önünde önlem aldığı sırada Can, biranda dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düşerek ağır yaralandı. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arif Can, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekibi olayın yaşandığı bina ve balkonda inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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