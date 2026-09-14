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Suriye'nin kalkınması için Halep'te önemli zirve! Türkiye ile iş birliği öne çıktı

Suriye'nin kalkınması için Halep'te önemli zirve! Türkiye ile iş birliği öne çıktı
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Gaziantep Üniversitesi öncülüğünde Suriye'nin Halep kentinde düzenlenen 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Politikaları Kongresi, 12 ülkeden 80 uzman ve yetkiliyi bir araya getirdi. Suriye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik yol haritasının ele alındığı kongrede, Türkiye ile geliştirilecek ortak projelerin yeniden inşa sürecindeki önemine vurgu yapıldı.

  • Gaziantep Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Politikaları Kongresi, 14-15 Eylül 2026 tarihlerinde Suriye'nin Halep kentinde gerçekleştirildi.
  • Kongrede 12 ülkeden 80 uzman ve yetkili, Suriye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik yol haritasını ele aldı.
  • Kongrenin sonuç değerlendirmesinde Türkiye ile Suriye arasında geliştirilecek güçlü iş birliğinin önemi vurgulandı.

Gaziantep Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Politikaları Kongresi, 14-15 Eylül 2026 tarihlerinde Suriye’nin Halep kentinde gerçekleştirildi. 12 ülkeden 80 uzman ve yetkilinin bir araya geldiği kongrede, Suriye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik yol haritası ele alınarak Türkiye ile geliştirilecek ortak projelerin önemine dikkat çekildi.

AKADEMİ, BÜROKRASİ VE İŞ DÜNYASINDAN GENİŞ KATILIM

Gaziantep Üniversitesi El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Arslan ve ekibinden Dr. Salih Muvakkıt, Dr. Öğr. Üyesi Suat Muvakkıt ile Dr. Öğr. Üyesi Hijam Abdulvahhap tarafından organize edilen kongre, her iki ülkeden önemli isimleri buluşturdu.

Etkinliğe; Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Doğan, Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu yetkilileri, Halep Ticaret Odası Başkanı Said Şeyh El Kar, Halep Mal Müdürü Abdullah Razzouk ve Halep Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Abdülaziz Doğim katıldı. Akademik düzeyde ise Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Hakkı Mümin Ay ve Prof. Dr. Adnan Söylemez, Samsun Üniversitesinden Prof. Dr. Selahattin Kaynak ile Gaziantep Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Mete ve Prof. Dr. Yusuf Bozgeyik bildiri ve sunumlarıyla katkı sağladı. Programa ayrıca çok sayıda iş insanı ve sivil toplum temsilcisi de iştirak etti.

"TÜRKİYE İLE ORTAK PROJELER SORUNLARI HAFİFLETECEK"

Bölgesel krizlerin gölgesinde gerçekleştirilen zirvede katılımcılar, Suriye’nin ekonomik, kurumsal ve sosyal gelişimine dair kapsamlı bir yol haritası çizerek çeşitli çözüm önerilerinde bulundu. Kongrenin sonuç değerlendirmesinde, Türkiye ile Suriye arasında geliştirilecek güçlü bir iş birliğinin altı çizildi. Hazırlanan projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte Suriye halkının yaşadığı mevcut sorunların hafifleyeceği ve ülkenin yeniden inşası sürecinde gerekli kurumsal adımların hızlanacağı vurgulandı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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