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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 42'si yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 42'si yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 50 şüphelinin, banka hesap bilgilerini yasa dışı bahis için kullandırdığını belirledi.

Hesaplarda 7 milyar 640 milyon 332 bin liralık işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, haklarında yakalama kararı çıkarılan zanlılardan 42'sini gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde bulunan şüphelilere ait dijital materyal incelemeye alındı.

Firari 8 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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