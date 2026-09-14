'Vanlı Kara Haydar'ın yeni görüntüleri olay! Önündeki servete bakın

“Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturma sürerken dikkat çeken yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Tançalan’ın bir masanın başında bulunduğu, masanın üzerinde ve çevresinde farklı döviz cinslerinden çok sayıda banknot destesinin yer aldığı görülüyor.

Tançalan’ın bir süre sonra kamerayı çevirerek para destelerini gösterdiği, çok sayıda banknotun yan yana ve üst üste dizildiği görülüyor. Görüntülerdeki paraların toplam miktarı ve kaynağına ilişkin ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

MAL VARLIĞININ KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Yeni görüntüler, Tançalan’ın mal varlığının kaynağının mercek altına alındığı soruşturmanın devam ettiği sırada ortaya çıktı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Tançalan’ın daha önce sosyal medyaya yansıyan görüntülerinin yanı sıra düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlar da mali incelemeye alınmıştı. Adli makamlar, mal varlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep etmişti.

8 EYLÜL'DE EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Tançalan, 8 Eylül günü saat 03.00 sıralarında Van’ın Muradiye ilçesindeki evinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakkında 25 ayrı olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Tançalan, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR DA SORUŞTURMANIN KONUSU OLDU

Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri, Tançalan ile Çağla Öz Tançalan’ın düğününde ortaya çıkan yüksek miktardaki altın ve paralar oldu. Tançalan’ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan’a takıldığı belirtilen ziynet eşyaları ve paralar daha sonra Muradiye’de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirildi. Evin sahibi de gözaltına alındı.

Tançalan’ın ise ifadesinde düğünde kullanılan altınların kendilerine ait olmadığını, kuyumcudan kiralandığını ve düğünün ardından geri verildiğini savunduğu basına yansıdı.

HESAPLARDA 222 MİLYON LİRAYI AŞAN PARA HAREKETİ

Soruşturmayla ilgili basına yansıyan bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise banka hesaplarındaki para hareketleri oldu. Habertürk'ün haberine göre Mehmet Fatih Tançalan ile eşi Çağla Öz Tançalan’ın hesaplarında 222 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildi.

Ortaya çıkan yeni döviz görüntülerinin soruşturma dosyasına girip girmediği veya görüntülerdeki paraların MASAK tarafından incelenen mali hareketlerle bağlantılı olup olmadığı konusunda ise henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

EŞİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Soruşturmanın genişletilmesiyle Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan hakkında da gözaltı kararı verildi. Çağla Öz Tançalan, 12 Eylül’de İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul’daki işlemlerinin ardından Van’a götürüldü.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda adı geçtiği bildirilen Çağla Öz Tançalan’ın annesi N.O. ile Mehmet Fatih Tançalan’ın yakını M.S.T. de gözaltına alındı.

EŞİ VE 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmada bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çağla Öz Tançalan ile birlikte kayınvalidesi, Mehmet Fatih Tançalan’ın kuzeni ve düğündeki altınların bulunduğu evin sahibi olmak üzere 4 şüpheli Van Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: Haberler.com