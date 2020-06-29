"Gazi gemi" Alemdar yeniden ziyarete açıldı
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"Gazi gemi" Alemdar yeniden ziyarete açıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan, Milli Mücadele'nin tek silahsız kurtarma gemisinin aynı ölçülerde yapılarak müzeye dönüştürülen benzeri Gazi Alemdar Müze Gemisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası başlayan normalleşme sürecinde yeniden yerli ve yabancı turistleri...

29.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:32

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan, Milli Mücadele'nin tek silahsız kurtarma gemisinin aynı ölçülerde yapılarak müzeye dönüştürülen benzeri Gazi Alemdar Müze Gemisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası başlayan normalleşme sürecinde yeniden yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı.

Kurtuluş Savaşı'nda önemli görevler üstlenen Alemdar Gemisi, hizmetlerini turizme katkısıyla sürdürüyor.

1982 yılında sökülen geminin yerine, Gazi Alemdar Gemisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği önderliğinde, 2007'de ilçedeki 4 tersanede orijinaliyle aynı ölçülerde yapılarak 2008'de müze olarak ziyarete açılan gemi, Kurtuluş Savaşı'nın "tek silahsız kurtarma gemisi" olması dolayısıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Alemdar Gemisi'nin orduya gerekli silah ve cephaneyi Trabzon ve İnebolu'ya deniz yoluyla taşıyarak sunduğu hizmetleri anlatan materyallerin yer aldığı sahil bandındaki müze gemiyi, 2008'den itibaren dünyanın pek çok ülkesinden yabancı turistin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1,5 milyon kişi ziyaret etti.

Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan Gazi Alemdar Müze Gemisi'nin gerekli tedbirlerin alınmasının ardından yeniden yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldığını söyledi.

Tedbirler alınarak ziyarete açıldı

Türk ve dünya tarihinde önemli bir öneme sahip Gazi Alemdar Müze Gemisi'ni tekrar ziyaretçilere açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bulak, şöyle konuştu:

"Bilindiği gibi Kovid-19 nedeniyle bir süredir kapalı olan müze gemisinde ziyaretçilerimizi ağırlamaya başladık. Müze gemisine girişlerde ateş ölçümleri yapılıyor, maskesi olmayana maske veriliyor. Sosyal mesafe kurallarına göre yeniden bir düzenlemeye gidildi ve belirli bir sayıda ziyaretçiyi alıyoruz. Belirli aralıklarla dezenfeksiyon işlemleri de gerçekleştiriliyor. Yani yerli ve yabancı misafirlerimizi tamamen dezenfekte edilmiş, gerekli önlemleri alınmış müze gemimizde ağırlıyoruz."

Türkiye'nin hemen hemen her ilinin yanı sıra Almanya, Hollanda, Rusya, ABD, Çin'in de aralarında bulunduğu pek çok ülkeden 1,5 milyon kişinin gemiyi ziyaret ettiğini ifade eden Bulak, "Gelen konuklarımız girişte kayıt defterlerine geldikleri ülkeleri, bölgeleri, illeri yazıyor. Her yıl sonunda da gemimize gelen ziyaretçilerin sayılarını çıkartıyoruz. İlçe turizmi için 12 yılda 1,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak son derece önemli. Kahramanlıkları gelecek kuşaklara aktarmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Alemdar Gemisi ile yazılan kahramanlık öyküsü

Danimarka'da 1898 yılında 49,475 metre uzunluğunda ve 7,95 metre genişliğinde kurtarma amaçlı inşa edilen Alemdar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı çevresinde kurtarma hizmetleri yapıyordu. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı donanmasının çürümeye terk edilmesinin ardından muharebe gücü olmayan gemiler arasında yer aldığından kurtarma seferleri yapmasına izin verilen Alemdar'ı, Milli Mücadele'nin içine çekebilmek için Boğaz'dan kaçış planı hazırlandı.

Gemideki 7 kahraman denizci, Karadeniz'deki şiddetli fırtınayı fırsat bilerek demir aldı. Müttefik gemilerin arasından geçerken "batmakta olan bir gemiye yardıma gittiklerini" söyleyen denizciler, Boğaz'dan çıkıp zorlu yolculuğun ardından Ereğli'ye ulaştı.

Ereğli'den 80 ton kömür yüklenen Alemdar, bir süre sonra Trabzon'a gitmek üzere hareket ettiği sırada ilçedeki gayrimüslimlerin ve casusların ihbarıyla Fransız Karadeniz Komutanlığındaki C-27 gambotu, Bartın'ın Amasra ilçesinde pusuya yatarak gemiye asker çıkardı. Yönü İstanbul'a çevrilen ve C-27 gambotunun takibe aldığı Alemdar'ın personeli, kurtuluş planları yaptı. Gemide kemençe eşliğinde horon oynayan personel, davet ettikleri 5 askeri etkisiz hale getirip silahlarına el koydu.

Ani manevrayla dümen kıran Alemdar'ın peşine düşen gambottan açılan ateşe tüfeklerle karşılık veren gemi personeline, Ereğli'ye yaklaşılması üzerine karadan da destek verildi.

Sandallarla denize açılan vatandaşların desteğiyle C-27 gambotu mağlup olarak bölgeden ayrılırken, esir 5 askerin serbest bırakılmasına karşılık Fransızlardan Karadeniz'de dolaşan Türk bayraklı gemilere dokunulmaması garantisi alındı.

Fransızlar ile yapılan anlaşma gereği Milli Mücadele'nin sonuna kadar Ereğli'de demirli kalması gereken siyah renkli Alemdar, yine efsanevi bir kaçış öyküsüyle griye boyanarak Trabzon'a getirildi.

Rusya'dan harp malzemesi taşıyan gemilere karakol ve kollama görevi yapan Alemdar, 1951'de İstanbul Haliç Tersanesi'nde onarımdan geçirildikten sonra 1959'dan itibaren hizmet dışı bırakıldı.

Alemdar Gemisi, 1964 ve 1980'de özel firmalar tarafından satın alınmasının ardından 1982'de söküldü.

Kaynak: AA

Manşet

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