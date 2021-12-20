Gazeteciye tokat olayında bir kınama da Tekirdağ'dan - Haberler
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Gazeteciye tokat olayında bir kınama da Tekirdağ'dan

Gazeteciye tokat olayında bir kınama da Tekirdağ'dan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Muhabiri Demir'e tokat atması olayına tepkiler çığ gibi büyüyor.

TEKİRDAĞ (İHA) - Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Muhabiri Demir'e tokat atması olayına tepkiler çığ gibi büyüyor. Tokat atma olayında bir tepki de Tekirdağ'dan geldi.

Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği de olayı kınayarak, "Muharrem Sarıkaya'nın, ses bağlantısı kurmaya çalışan İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Demir'e attığı tokat, tüm basın çalışanlarına atılmış bir tokattır. Birlik ve dayanışma içinde olunması gerekirken, insan onuruna ve ahlakına uymayan davranış sergilenmesi bizleri derinden üzmüştür. Söz konusu şiddeti uygulayanı kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ

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