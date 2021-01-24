GAZETECİNİN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ELEŞTİRİSİNE AYM'DEN "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" KARARI

yaşamış olduğu yargı sürecini anlatan gazeteci Osman Palçik, "O dönemin belediye başkanı Mustafa Gül'ün yaptığı imar yolsuzluklarına karşı bir grup arkadaşımızla beraber gerek yerel gerekse diğer mecralarda muhalefet yapmamızla başladı.

yaşamış olduğu yargı sürecini anlatan gazeteci Osman Palçik, "O dönemin belediye başkanı Mustafa Gül 'ün yaptığı imar yolsuzluklarına karşı bir grup arkadaşımızla beraber gerek yerel gerekse diğer mecralarda muhalefet yapmamızla başladı. Biz bunları yaparken belirli bir kökene dayandırarak yaptık. Örneğin çocuk bahçelerinin restoran haline çevrilmesi, halka açık yerlerin restoran, kafe ve bar olarak kullanılmalarına karşı çıktık. Otellerdeki bazı yolsuzluklara karşı çıktık. Bunlardan haksız yere toplanan paralar ve bunlar için dava açtık ama kaybettik. Bir tek bu dava için ben inat ettim, Anayasa Mahkemesi 'ne gideceğim diye. Anayasa Mahkemesi bana göre çok adil bir karar verdi. Ülkemizin bu tür davalarda bir çığır açtığını düşünüyorum. Çünkü herkes bu davaları emsal gösterecek" dedi.

"TEHDİT EDİLDİM" Palçik, "Mahkemenin dekorunu belediye başkanı yaparsa, mahkemenin orada çalışanlarının belli hizmetlilerinin paraları belediye bütçesinden ödenirse, belediyenin görevleri olursa bu tür çarpıklarla karşılaşıyorsun maalesef. Anayasa Mahkemesi'nden bu karar çıkmasa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidecektim. Dava açmayı düşünüyorum. Haklarımı gözeteceğim. Avukatlarımla görüşeceğim. Mustafa Gül, etrafı ve bu ranttan faydalananlar tarafından tehdit edildim" diye konuştu.

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- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı