GAZETECİNİN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ELEŞTİRİSİNE AYM'DEN "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" KARARI
yaşamış olduğu yargı sürecini anlatan gazeteci Osman Palçik, "O dönemin belediye başkanı Mustafa Gül'ün yaptığı imar yolsuzluklarına karşı bir grup arkadaşımızla beraber gerek yerel gerekse diğer mecralarda muhalefet yapmamızla başladı.
"TEHDİT EDİLDİM" Palçik, "Mahkemenin dekorunu belediye başkanı yaparsa, mahkemenin orada çalışanlarının belli hizmetlilerinin paraları belediye bütçesinden ödenirse, belediyenin görevleri olursa bu tür çarpıklarla karşılaşıyorsun maalesef. Anayasa Mahkemesi'nden bu karar çıkmasa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidecektim. Dava açmayı düşünüyorum. Haklarımı gözeteceğim. Avukatlarımla görüşeceğim. Mustafa Gül, etrafı ve bu ranttan faydalananlar tarafından tehdit edildim" diye konuştu.
Görüntü dökümü: -----------------------Osman Palçik röportaj-Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı