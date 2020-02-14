Gazetecilerin karda ekmek arası sucuk keyfi

14.02.2020 09:12 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:12

Adıyaman'da kar yağışı ve soğuk havayla ilgili haberler yapan gazeteciler bu kez kar üzerinde ekmek arası sucuğun keyfini çıkarttı.



Adıyaman'da önce eksi 9 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, ardından yağan yoğun kar yağışında haberden habere koşan gazeteciler bu kez kendileri haber oldu. Kar ve soğuk hava nedeniyle yoğun bir tempoda çalışan gazeteciler bu kez kar üzerinde ekmek arası sucuk yaparak karın keyfini çıkarttı.



Karadağ ormanlık alanında mangalda sucuk, biber ve domatesleri pişiren gazeteciler ekmek arası sucuk yedi. Yorucu bir günün ardından yorgunluklarını böyle atan gazeteciler, kent merkezine en son 2016 yılında böyle kar yağdığını dile getirdi.



Gazeteci Yunus Emre Doğan, Adıyaman'da bu kar yağışının beklendiğini belirterek, "Adıyaman'da bu karı bekliyorduk, son birkaç yıldır yağmıyordu. Dün gece başladı, etkisini arttırarak devam etti. Sabah uyandığımızda her taraf bembeyazdı. Bizde gerekli haberlerimizi ve paylaşımlarımızı yaptıktan sonra gazeteci arkadaşlarla böyle bir etkinlik yapmak istedik. Karda ekmek arası sucuk yapalım diye Karadağ ormanına geldik" dedi.



Kameraman Kemal Yiğit ise "Biz de sabaha kadar görevdeydik. Bugün öğleye doğru işimiz azalınca bu etkinliği gazeteci arkadaşlarla yapmak istedik" diye konuştu.



Gazeteci Tayfun Güzel de yorucu bir günün ardından biraz da kendilerine zaman ayırmak istediklerini söyleyerek, "Bugün gazeteci arkadaşlarla kendimize ayırdık. Dün akşamın yorgunluğunu mangalda sucuk yaparak atıyoruz. Karadağ ormanında çok güzel bir yerde eğlenceli bir organizasyon yaptık" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA