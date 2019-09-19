Gazetecilerden, Zonguldak'a atanan Albay Süslü'ye ziyaret

19.09.2019 16:28

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Başkanı Derya Akbıyık ve beraberindeki gazeteciler Zonguldak'a atanan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü'yü makamında ziyaret etti.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı.



Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Diyarbakır Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, Zonguldak İl Jandarma Alay Komutanlığı'na atandı. Zonguldak İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Gökhan İnan, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Elazığ İl Jandarma Alay Komutanlığı'na atandı.



Atamasının ardından Zonguldak'ta göreve başlayan Kıdemli Albay Gönen Süslü, makamında gazetecileri ağırladı. Ziyarette konuşan ZGC Başkanı Derya Akbıyık, "Sayın Komutanım Zonguldak'a göreve başladı. Biz bu gün sadece bir nezaket ziyareti yaptık. Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bizim de Zonguldak basını olarak yapabileceğimiz bir şey olursa her zaman hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Hayırlı olsun temennisinde bulunuyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte komutanımla iyi istişarelerde bulunacağımızı ümit ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Bu gün de nazik kabulleri için teşekükr ediyorum" ifadelerine yer verdi.



İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü de "Ziyaretinizden dolayı teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Zonguldak gibi bir ilde çok köklü geçmişi olan bir şehirde görev yapmak bir onur. İnşallah kazasız belasız huzur içerisinde ağız tadıyla görev yapmak nasip olur. Sizlerin bizlere gösterdiğiniz nezaket de böyle görev yapacağımızın göstergelerinden bir tanesidir. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Gazeteciler, günün anısına Albay Gönen Süslü ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA