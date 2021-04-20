Gazetecilerden Rektör Karacoşkun'a iade ziyaret
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Gazetecilerden Rektör Karacoşkun'a iade ziyaret

Gazetecilerden Rektör Karacoşkun'a iade ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Abdullah Alpdağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a iade ziyarette bulundu.

Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Abdullah Alpdağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a iade ziyarette bulundu.

Geçen ay yapılan olağan kongre sonucu yeni seçilen Kilis Basın Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a iade ziyarette bulundular.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Abdullah Alpdağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri Nezir Çağlar, Necmettin Şekeroğlu, Mehmet Ali Dağ, Mahmut Özbalcı, İbrahim Özcan, Şükrü Uncuoğlu ve Hamza Özkaya'yla, Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Abdullah Alpdağ ile Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. - KİLİS

Gazetecilerden Rektör Karacoşkun'a iade ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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