12.10.2019 17:15

Gazeteciler Barış Pınarı Harekatı'na destek için esnafa Türk bayrağı dağıttı

BOLU - Bolu Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteciler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere ve bölgede görev yapan gazetecilere moral vermek amacıyla İzzet Baysal Caddesi'ndeki esnaflara Türk bayrağı dağıttı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Bolu Gazeteciler Cemiyeti üyeleri de askerlere ve o bölgedeki gazeteciler moral vermek amacıyla Türk bayrağı dağıttı. Kent meydanında Türk bayraklarıyla bir araya gelen gazeteciler, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerindeki esnaflara bayrakları vererek iş yerlerinin camlarına asmalarını istedi. Gazetecilerin duyarlılığından dolayı teşekkür eden esnaflar, aldıkları bayrakları iş yerlerine astılar.

"Bu duyarlılığı herkesin göstermesini istiyoruz"

Herakata tam destek verdiklerini söyleyen Bolu Gazetecile Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu, "Bugün yüce Türk ordusunun Suriye'de DEAŞ, YPG ve diğer terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı operasyonuna destek olmak için Bolu Gazeteciler Cemiyeti üyeleri olarak bütün esnaflarımıza Türk bayrağı vererek işyerlerine asmalarını isteyeceğiz. Terörle yıllarca mücadele eden komandolarımıza moral vermek için Köroğlu'nun torunları olarak ordumuza, askerlerimize, devlet adamlarımıza ve orada görev yapan herkese destek olmak için bugün esnaflarımıza bayrak vereceğiz. Bu duyarlılığı Türkiye'de herkesin göstermesini izliyoruz. Çünkü oradaki askerlerimizin morale ihtiyacı var. Belki buradaki hassasiyeti gördükleri zaman yüzleri gülecektir. Orada zor şartlarda teröristlerle çatışıyorlar" dedi.

"Hepsine dua ediyoruz"

Velioğlu, Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilerle gurur duyduklarını ifade ederek, "Ayrıca dün canlı olarak da izledik, orada görev yapan gazeteci arkadaşlarımız var. Onlara gerçekleşen saldırı anını izledik. Çok üzüldük. Hepsine dua ediyoruz. Onlara da moral vermek istiyoruz. Özellikle dün ajans muhabiri kadın bir gazetecinin sokaklardaki aslan gibi mücadelesini izledik. Gurur duyduk. Hepsi kendilerine dikkat etsin. Zor görev yapıyorlar. Allah hepsine yardım etsin" şeklinde konuşarak bayrak dağıtımı sonrası katılımcılarla birlikte harekat için dua etti.

Kaynak: İHA