Gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğurlandı
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Gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel'in bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığından yaşamını yitiren eşi gazeteci Ziynet Sertel (61), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel'in bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığından yaşamını yitiren eşi gazeteci Ziynet Sertel (61), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

CHP İzmir Milletvekili, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Atila Sertel'in bir süredir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören eşi gazeteci Ziynet Sertel dün akşam yaşamını yitirdi. Meslektaşı Atila Sertel ile 41 yıldır evli olan Sertel için Bornova Kazımdirik Mahallesi Fidanlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ziynet Sertel'in eşi Atila Sertel ve çiftin oğulları Özmen Serdar Sertel ve Özgür Mustafa Sertel'in yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda siyasetçi ve Sertel ailesinin akrabaları ile yakınları katıldı. Törene katılanların taziyesini kabul eden Atila Sertel ve çiftin oğulları, gözyaşlarını tutamadı. Sertel'in cenazesi Fidanlık Camii'nde  kılınan ikindi namazının ardından Eski Bornova Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman

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