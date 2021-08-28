Gazeteci yazar Servet Kabaklı mezarı başında anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazeteci yazar Servet Kabaklı mezarı başında anıldı

Gazeteci yazar Servet Kabaklı mezarı başında anıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZETECİ Yazar Servet Kabaklı, vefatının 6'ncı yılında Eyüp Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

 GAZETECİ Yazar Servet Kabaklı, vefatının 6'ncı yılında Eyüp Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Kabaklı'nın Türk ve Doğu Türkistan bayrakları asılı kabrinin başındaki  anma törenine, eşi Muhterem Kabaklı, oğlu Ahmet Burak Kabaklı, kızı Ayşe Melek Kabaklı ile edebiyat dünyasından yazar ve şairler katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından başlayan anma töreninde dualar edildi.

"BABAM, ORTA ASYA'DA BİR TÜRK BİRLİĞİ OLMASI İSTERDİ" 

Anma programının ardından konuşan Ahmet Burak Kabaklı, "Babam, Orta Asya Türk milliyetçiliğinin ileri gelen temsilcilerinden biriydi. Ölümünün 6'ncı yılını nedeniyle bir aradayız. Babamın açtığı yolda hedeflediği düzeyde devam ettirmeye çalışacağız. Babamın idealleri vardı o idealleri gerçekleştirmeye istiyoruz. Babam, orta Asya'da bir Türk birliği olması isterdi. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız dedi.  

"ÇOK İYİ BABAYDI VE ÇOK İYİ BİR DEDEYDİ" Kızı Ayşe Melek Kabaklı ise, "Burada dostlarımızla beraber duamızı ettik. Öncelikle çok iyi babaydı ve çok iyi bir dedeydi. Hep yaptığı güzel şeyler ve güzel anılarla yad ediyoruz. Babamın mekanı cennet olsun. Burada bizimle olan herkese de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.  Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı ve Yeniçağ gazetesi yazarlarından Servet Kabaklı, 59 yaşındayken İstanbul'da hayatını kaybetmişti.

Gazeteci yazar Servet Kabaklı mezarı başında anıldı
Gazeteci yazar Servet Kabaklı mezarı başında anıldı
Gazeteci yazar Servet Kabaklı mezarı başında anıldı
Gazeteci yazar Servet Kabaklı mezarı başında anıldı
Gazeteci yazar Servet Kabaklı mezarı başında anıldı
Gazeteci yazar Servet Kabaklı mezarı başında anıldı
Gazeteci yazar Servet Kabaklı mezarı başında anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
KKTC Milletvekili Hasipoğlu: Maraş'ı sonunda kararlılıkla açtık, bölgeyi yeni yatırımlarla ekonomiye kazandırmak istiyoruz
KKTC Milletvekili Hasipoğlu: Maraş'ı sonunda kararlılıkla açtık, bölgeyi yeni yatırımlarla ekonomiye kazandırmak istiyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Tarkan Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Arda Güler Abdullah Avcı Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gazeteci yazar Servet Kabaklı mezarı başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 12:30:30. #1.15#

title