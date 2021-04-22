Gazeteci yazar Selahattin Duman İzmir'de hayatını kaybetti
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Gazeteci yazar Selahattin Duman İzmir'de hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Selahattin Duman İzmir'de hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gazeteci yazar Selahattin Duman, İzmir'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Gazeteci yazar Selahattin Duman, İzmir'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 71 yaşında hayatını kaybetti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören ve bir buçuk ay önce kalp kapağı ameliyatı olan Selahattin Duman, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Duman'ın vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

Selahattin Duman 1950 yılında dünyaya geldi. Yazar, gazeteci, köşe yazarı, sinema eleştirmeni ve oyuncusudur. Uzun yıllar Sabah ve Vatan gazetelerinde hem yöneticilik hem de köşe yazarlığı yaptı. Komser Şekspir, Romantik ve Bir Erkeğin Anatomisi filmlerinde rol aldı.

71 yaşındaki Duman geçtiğimiz yıl İzmir'in Torbalı ilçesinde bir trafik kazası geçirmiş, 19 gün yoğun bakımda kalmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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