Gazeteci uyuşturucu ile mücadele başlattı
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Gazeteci uyuşturucu ile mücadele başlattı

Gazeteci uyuşturucu ile mücadele başlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gazetecilik yapan Harun Sak, uyuşturucu ile mücadele başlattı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gazetecilik yapan Harun Sak, uyuşturucu ile mücadele başlattı. Mücadeleye ilçe halkından büyük destek geldi.

Yenişehir'de başlattığı uyuşturucu ile mücadele hareketi kısa sürede birçok destekçi bulan Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği başkanı ve gazeteci Harun Sak, artık çocuk denecek yaşlara düşen uyuşturucu ile top yekün mücadelenin şart olduğunu belirtti. Harun Sak, Yenişehir'de yaptığı araştırmalarda uyuşturucu kullanımının son derece fazla olduğunu tespit ettiklerini söyleyerek, "'53 bin nüfuslu bir ilçede uyuşturucu kullanımının bu kadar yaygın olması düşündürücü. Gençleri, hatta çocukları bu illete sürükleyen sebepleri araştırıp çare bulmamız lazım. Bir hafta gibi kısa bir süre önce başlattığım uyuşturucu ile mücadele hareketi ciddi destek buldu. Ben bu kadarını beklemiyordum. Madde bağımlısı gençler, onların aileleri, iş adamları, STK temsilcileri bu konuda her türlü desteği vereceklerini belirtiyorlar. Özellikle madde bağımlısı gençlerimizin anlattıkları ve onların ailelerinin benimle paylaştıkları şeyler korkunç. Şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum ki, geç kalmak üzereyiz. Şimdi hemen bir çalışma başlatıp, bu illetle ve uyuşturucu satanlarla ciddi bir mücadele etmek gerekiyor. Ancak bu da tek başına mümkün değil. Bütün Yenişehir el ele vererek top yekün bir mücadele gerekiyor' diye konuştu.

Yenişehir'in en büyük meselesinin uyuşturucu ile mücadele olması gerektiğinin altını çizen Harun Sak, "İlçe yöneticilerimiz, iktidar partisi, muhalefet, STK temsilcileri, ellerindeki bütün işleri bırakıp bu konuya ağırlık vermek zorundalar. Gençlerimiz, çocuklarımız bu illetten kurtulsun, bu illetin pençesine düşmesin. Gençliği zehirlenen bir ilçenin başta bir meselesi öncelik olmamalı. Ben bir çalışma başlattım. İşin ucu nereye kadar giderse gideceğim. Bu önemli mücadelede herkesin desteğine ihtiyacımız var. Herkesten destek bekliyorum. Bunun için ne bedel ödenmesi gerekiyorsa ödemeye hazırım' dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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