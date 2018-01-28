Gazeteci Şahin'in Oğlu Avukatlık Bürosu Açtı

Gaziantepli 28 yıllık gazeteci Bekir Şahin, oğlun avukatlık bürosunu açmanın sevincini yaşadı.

Gaziantep'te 28 yıldır gazeteci Bekir Şahin, Şehitkamil ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde oğlu Okan Şahin'e avukatlık bürosunu açmanın sevincini yaşadı. Açılışa, Bekir Şahin'in yanı sıra, ailesi, yakınları, genç avukatın okul arkadaşları katıldı. Av. Okan Şahin, büro açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ruhsatımın ardından büromu açtım. Bu yolda bana yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Başta ailem olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'de hukuk zor bir dönemden geçiyor. Bende bu zorlu süreçte elimden geleni yapacağım. Hukukun daha iyi yerlere gelmesi için çalışacağım. Hukuk herkese lazım. Demokrasilerde hukuk olmazsa olmaz. Toplumumuz için, Dünya için hukukun en üst düzeyde tecelli etmesi için çalışacağım. Açılışımıza katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP