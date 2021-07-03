Gazeteci Ramazan Demir'in mutlu günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazeteci Ramazan Demir'in mutlu günü

Gazeteci Ramazan Demir'in mutlu günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Alper Balcı, gazeteci Ramazan Demir ile meslektaşı Demet Aydemir'in düğün törenine katılarak hediye olarak Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir hafta tatil hediye etti.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Alper Balcı, gazeteci Ramazan Demir ile meslektaşı Demet Aydemir'in düğün törenine katılarak hediye olarak Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir hafta tatil hediye etti.

Ağrı'da günlük yayın yapan Hakimiyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ramazan Demir, düzenlenen düğün töreninde meslektaşı Demet Aydemir ile hayatını birleştirdi. Diyadin ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında damadın aile evinin bahçesinde düzenlenen düğün törenine Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Alper Balcı, bürokratlar, gazeteciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Davetliler müzik eşliğinde eğlenerek genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. 2014-2016 yılları arasında Ürgüp Kaymakamlığı yapan, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde vali yardımcılığı ile ilçe kaymakamlığı görevlerinde başarılı çalışmalarından dolayı göz dolduran şimdi de üstlendiği iki görevi başarılı şekilde yapan Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Alper Balcı, katıldığı düğün töreninde genç çifti tebrik edip düğün hediyesi olarak Türkiye'nin turizm kalbi olan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bir hafta balayına göndereceğini belirtti. - AĞRI

Gazeteci Ramazan Demir'in mutlu günü
Gazeteci Ramazan Demir'in mutlu günü
Gazeteci Ramazan Demir'in mutlu günü
Gazeteci Ramazan Demir'in mutlu günü
Gazeteci Ramazan Demir'in mutlu günü
Gazeteci Ramazan Demir'in mutlu günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manisa'da modifiye edilerek römork bağlanan Murat 124, düğün yapacak çiftlerden ilgi görüyor
Manisa'da modifiye edilerek römork bağlanan Murat 124, düğün yapacak çiftlerden ilgi görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Lütfü Türkkan Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Elmas Diego Costa Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazeteci Ramazan Demir'in mutlu günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 20:30:39. #1.15#

title