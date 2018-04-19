Gazeteci Namık Azgın Mezarı Başında Anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde gazeteci Namık Azgın, vefatının birinci yılında meslektaşları tarafından mezarı başında anıldı.

Bafra ilçesinde uzun yıllar gazetecilik yapan ve geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir yıl önce tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde hayatını kaybeden Namık Azgın'ın Bafra'ya bağlı Üçpınar Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığında meslektaşları tarafından anma programı yapıldı.

Gazeteci Namık Azgın kabrini ziyaret eden Bafra Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Ceylan, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Şükrü Uluçay, Ali İhsan Başaloğlu ve diğer üyeler birlikte dua etti.

Yapılan duanın ardından açıklamada bulunan Ümit Ceylan, "Namık ağabeyimiz hepimizin çok yakın dostuydu. Uzun yıllar yapmış olduğu gazetecilik mesleğini ilkelerine bağlı dürüst bir şekilde yerine getirdi. Mesleğini önemseyen, işini titizlikle yapan ve meslek hayatında karıncayı bile incitmekten sakınan Bafra ve bölgesi için önemli bir değerdi. Bafra Gazeteciler Cemiyeti olarak bizler ebediyete intikal eden meslektaşlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun" dedi. - SAMSUN