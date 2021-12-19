Gazeteci Muharrem Sarıkaya'ya tokat tepkisi

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayında İHA muhabirine yaptığı tokatlı saldırı, sosyal medyadan sivil toplum kuruluşlarına kadar bir çok kişinin tepkisine neden oldu.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayında yaşanan ses problemine müdahale eden İHA kameramanı Ahmet Demir'e yaptığı saldırı anının sosyal medyaya yansıması üzerine bir çok kişi saldırıya tepki gösterdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı yazılı açıklamasında, "Haber türk TV'de konuk olduğum bir canlı yayında maalesef son derece nahoş bir durum yaşandı. Yayının başından itibaren yaşanan teknik aksaklıklar Muharrem Sarıkaya'nın çalışan tekniker arkadaşa asla kabul edilemez bir müdahalesiyle devam etti. Kargaşanın daha da büyümemesi için büyük bir gayretle yayına devam etmeye çalıştım. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım ve üzüntümü şu an da tarif etmeme imkan yok. Ahmet Demir kardeşimizin mağduriyetini ve üzüntüsünü o andan beri yüreğimde hissediyorum. Zaten hemen sonrasında Muharrem Sarıkaya ile konuyu konuştuk. O da Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi. Şunu belirtmek isterim ki, olay anında tepki verememiş olmam tepki duymadığım anlamına gelmiyor. Ancak canlı yayın ortamını bozmak, orada o yayın için emek veren tüm çalışanlara karşı bir saygısızlık olacağından yayına devam etmek için büyük çaba gösterdim. Çaba gösterdim diyorum, çünkü daha önce hiç şahit olmadığım böyle bir durumda tek düşüncem yayının sürmesini sağlamaktı. Dilerim bugün karşı karşıya kaldığımız bu nahoş olay, bundan sonrasında tüm emekçilerin sosyal ortamlarının ve çalışma koşullarının iyileşmesi konusunda bir farkındalık oluşmasına vesile olur. Tüm kamuoyuna ve özellikle de basın emekçilerine en derin üzüntülerimi ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise, "Haber türk TV yorumcusu Muharrem Sarıkaya'nın genç meslektaşımız Ahmet Demir'e yaptığı çirkin saldırı kabul edilemez. Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri meslektaşımız Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. İşin üzücü yanı yıllardır basın mesleğinin içinde olan bir kişinin genç bir meslektaşına saldırıda bulunması. Bu durum bizi daha da üzmüştür. Genç meslektaşımızın haber çekimi sırasında Sarıkaya'ya yardımcı olurken yaşanan aksaklıklar nedeniyle hak etmediği bir saldırı, kuru bir özürle geçiştirilecek basitlikte bir olay değildir. Tüm basın camiasına atılan o tokatla ilgili sürecin takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

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