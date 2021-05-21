Gazeteci Melis Alphan beraat etti
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Gazeteci Melis Alphan beraat etti

Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş - Haberler | Güncel

Gazeteci Melis Alphan, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı Nevruz paylaşımı nedeniyle "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Gazeteci Melis Alphan, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı Nevruz paylaşımı nedeniyle "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Melis Alphan ile avukatları katıldı. CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker ve Turan Aydoğan da duruşmayı izledi.

Sanık Alphan'ın avukatı Ali Deniz Ceylan, müvekkilinin sadece bir fotoğraf paylaştığını, bu paylaşımdan sonra bir tehlikenin bile oluşmadığını belirterek, "Müvekkilin paylaşımında bir şiddet çağrısı ve suç unsuru olarak değerlendirilebilecek bir durum yoktur. Maddi suçun unsurları oluşmadığından beraatine karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Diğer avukatlar da, Alphan'ın paylaşımında bir suç bulunmadığından beraatini istedi.

Son sözü sorulan sanık Alphan, "Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Melis Alphan'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılmış ise de yapılan yargılama ve toplanan delillerden atılı suçun unsurlarının oluşmadığına ve yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğine karar vererek, beraatine hükmetti.

Duruşma sonrasında Melis Alphan, "Hak yerini buldu, zaten bu sonucu bekliyorduk. Başka türde olması adalete sığmazdı. Olması gereken oldu, çok mutluyum." dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Melis Alphan'ın 21 Mart 2015 tarihinde PKK/KCK/YPG/YPJ terör örgütünün sözde bayrak ve flamaları ile örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a ait posterleri taşıyan kalabalığa ait görselin üzerine "Newroz Piroz Be (Nevruz kutlu olsun)" yazılı yorumu paylaştığı belirtilmişti.

İddianamede, Alphan'ın soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, hesabın kendisine ait olduğu, suça konu fotoğraftaki örgüt elebaşı ile bayrak ve flamaları fark etmediğini, görselin 2015 yılında Diyarbakır Nevruz kutlamalarında çekildiğini, bu görselin sosyal medyada ve haber ajanslarında paylaşıldığını, Nevruz kutlamalarına dair bir kareyi sosyal medyada göstermek için söz konusu paylaşımı yaptığını ve terör örgütüyle irtibatının bulunmadığını beyan ettiği anlatılmıştı.

Alphan'ın kendisine ait sosyal medya hesabından, silahlı terör örgütünü destekler mahiyette paylaşımlarda bulunmak ve terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandası yapmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği belirtilen iddianamede, Alphan'ın "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Gazeteci Melis Alphan beraat etti
Gazeteci Melis Alphan beraat etti
Gazeteci Melis Alphan beraat etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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