Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kimdir? Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy nereli, kaç yaşında?
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Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kimdir? Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy nereli, kaç yaşında?

26.09.2020 23:08 | Son Güncelleme: 26.09.2020 23:12
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kimdir? Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy nereli, kaç yaşında?

Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, kaç yaşında olduğu, aslen memleketi çok merak ediliyor. Peki Mehmet Akif Ersoy kimdir, nerede çalışıyor? Hayatı hakkında bilgiler sizlerle...

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? Mehmet Akif Ersoy hangi kanallarda çalıştı? Şuanki görevi nedir?

HABERTÜRK YAZARI MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Gazeteci, televizyoncu, yazar, muhabir ve aynı zamanda belgesel yönetmeni olan usta gazeteci Mehmet Akif Ersoy 8 Ocak 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan gazeteci Mehmet Akif Ersoy liseyi tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2009 yılında kariyerine 6 News televizyon kanalında muhabir olarak göreve başladı. Bir yıl burada çalıştıktan sonra TRT televizyonuna transfer oldu. 2010 yılında TRT TÜRK – Addis Ababa Temsilciliği görevine getirildi. 2011 yılında başta Libya, Yemen, Şam, Erbil olmak üzere pek çok noktada TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev yaptı. Aynı yılın içinde TRT TÜRK Trablus ve Sana muhabirliği görevini yürüttü. 2012 yılında önemin lideri Muammer Kaddafi ile ölümünden önce gerçekleştirdiği son röportajı ile bir anda tüm dünyada adından söz ettirdi.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy doğum tarihi : 8 Ocak 1985

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kaç yaşında : 35 yaşında

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy aslen nereli : İstanbul doğumlu

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy burcu ne : Oğlak

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile aynı ismi taşıyan Gazeteci Mehmet Akif Ersoy kariyerine 2012 yılında TRT Kahire-Mısır Temsilcisi olarak devam etti. Sonrasında 2013 yılında TRT ARAPÇA Koordinatör Yardımcılığı görevine getirildi. 2014 yılına gelindiğinde TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Bu süreci 2015 yılında "Zenga Zenga"adlı Muammer Kaddafi Belgeseli takip etti. Aynı yılın içinde Diyanet İşleri Başkanlığı Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak atandı. Daha sonra 2016 yılında Dış Politika DergisiGenel Yayın Yönetmeni oldu. 2017 yılını sonlarında Habertürk Televizyon kanalı ile el sıkıştı.Günümüzde Habertürk TV ekranlarında gündüz kuşağında "Manşet" programını ve akşam kuşağında "Nedir Ne Değildir" programını sunan başarılı isim gazeteci Mehmet Akif Ersoy aynı zamanda "Tünel- Gazze'de Yaşamak" adlı kitabının da yazarıdır. Günümüzde çeşitli söyleşilerde yapan usta gazeteci en son "Ortadoğu'da Son Gelişmeler ve Afrin"söyleşisini Denizli'de gerçekleştirmiştir.

Son olarak Cübbeli Hoca'nın yer aldığı 26 Eylül Cumartesi günü yayınlanan Türkiye'nin Nabzı Özel programında yer almıştır.

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