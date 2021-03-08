Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı

08.03.2021 20:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:06

Gazeteci Levent Gültekin, akşam saatlerinde saldırıya uğradı. Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar da ortaya çıktı. Görüntülerde kalabalık bir grubun Gültekin'i yere düşürdüğü ve tekmelediği görülüyor.

Gazeteci Levent Gültekin Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğradı. Bir televizyon programının canlı yayınına katılmak üzere gittiği Bakırköy'deki televizyon binası önünde saat 19.30'da yaklaşık 25 kişinin Gültekin'e tekmelerle saldırdığı öğrenildi. Bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Canlı yayındaki Levent Gültekin'in program sonrası ifadesine başvurulacağı belirtildi.

SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI

Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun tekmelerle Gültekin'e saldırdığı görülüyor. Gültekin'in aldığı darbeler sonucu yere düştüğü kameraya yansıyor.

Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı

"SOSYAL MEDYADAN TEHDİT ALDIM"

Saldırı sonrası Halk TV canlı yayınında yaşananları anlatan Levent Gültekin şöyle konuştu:

"Sosyal medyadan çok tehdit aldım. Üç kişi beş kişi değil. Bir partinin genel başkanı yardımcıları düzeyinde. Akıl alır gibi değil. Utanç verici bir durum. Bir iktidar ortağı partisinin genel başkanı yardımcıları kendilerine yöneltilen eleştirilerden dolayı sosyal medya üzerinden tehdit ediyorlar. Tehdidi de boş verelim küfür ediyorlar. Bana hakaret ediyorlar. Benden önce de birçok aydın, gazeteci tehdit edildiği için hepimiz tedirgin olarak gelerek memleket biraz daha iyi olsun diye kendimizce bir mücadele veriyoruz. Bunun tedirginliği vardı aslında."

"KANALA 100 METRE KALA 15-20 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADIM"

"Meydanda taksiden indim. Bir tane gençle göz göze geldik. Fark ettim beni takip ediyorlar. Biraz hızlandım. Onlar da hızlandılar. Bu sefer geri döneyim dedim. Ben geri döndüm onlar da geri döndü. Biraz daha hızlandım, kanala doğru hızla geleyim, kanala 50-100 metre kala bu kez önümden 15-20 kişi, sokağın dört köşesinden aynı anda saldırdı. O anda başladılar vurmaya. Muhtemelen bu 25 kişi kendisine delikanlı diyerek dolaşıyordur ortalıkta. Ben onların yerinde olsam utanırım yaptıklarından. Bir kişiye 25 kişi saldırmak ancak eşkıyalıktır.

Bu kendilerine yakışacak en hafif bir tabir varsa eşkıyalık olarak tanımlarım ben onu. Çünkü tekrar ediyorum, hakaret etmedim, küfür etmedim, yaptıklarının yanlış olduğunu söyledim."

Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı
Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı

İlgili Haberler

Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı
Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı
Haber Yorumları (1)
TİYATROYA BAKIN: önce tehdit ediliyorum hatta partiyi hedef göster sonra da saldırıya uğra oh ya valla adamlar iyi senarist ama bunlara ancak mallar inanır
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Çağlar Ertuğrul
Spor Can Bartu Ersun Yanal Ali Şansalan Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 21:52:12. #1.15#
title