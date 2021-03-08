Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı

Gazeteci Levent Gültekin Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğradı. Bir televizyon programının canlı yayınına katılmak üzere gittiği Bakırköy'deki televizyon binası önünde saat 19.30'da yaklaşık 25 kişinin Gültekin'e tekmelerle saldırdığı öğrenildi. Bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Canlı yayındaki Levent Gültekin'in program sonrası ifadesine başvurulacağı belirtildi.

SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI

Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun tekmelerle Gültekin'e saldırdığı görülüyor. Gültekin'in aldığı darbeler sonucu yere düştüğü kameraya yansıyor.

"SOSYAL MEDYADAN TEHDİT ALDIM"

Saldırı sonrası Halk TV canlı yayınında yaşananları anlatan Levent Gültekin şöyle konuştu:

"Sosyal medyadan çok tehdit aldım. Üç kişi beş kişi değil. Bir partinin genel başkanı yardımcıları düzeyinde. Akıl alır gibi değil. Utanç verici bir durum. Bir iktidar ortağı partisinin genel başkanı yardımcıları kendilerine yöneltilen eleştirilerden dolayı sosyal medya üzerinden tehdit ediyorlar. Tehdidi de boş verelim küfür ediyorlar. Bana hakaret ediyorlar. Benden önce de birçok aydın, gazeteci tehdit edildiği için hepimiz tedirgin olarak gelerek memleket biraz daha iyi olsun diye kendimizce bir mücadele veriyoruz. Bunun tedirginliği vardı aslında."

"KANALA 100 METRE KALA 15-20 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADIM"

"Meydanda taksiden indim. Bir tane gençle göz göze geldik. Fark ettim beni takip ediyorlar. Biraz hızlandım. Onlar da hızlandılar. Bu sefer geri döneyim dedim. Ben geri döndüm onlar da geri döndü. Biraz daha hızlandım, kanala doğru hızla geleyim, kanala 50-100 metre kala bu kez önümden 15-20 kişi, sokağın dört köşesinden aynı anda saldırdı. O anda başladılar vurmaya. Muhtemelen bu 25 kişi kendisine delikanlı diyerek dolaşıyordur ortalıkta. Ben onların yerinde olsam utanırım yaptıklarından. Bir kişiye 25 kişi saldırmak ancak eşkıyalıktır.

Bu kendilerine yakışacak en hafif bir tabir varsa eşkıyalık olarak tanımlarım ben onu. Çünkü tekrar ediyorum, hakaret etmedim, küfür etmedim, yaptıklarının yanlış olduğunu söyledim."