Gazeteci Levent Gültekin'i darbeden 2 şüpheli tutuklandı

Gazeteci Levent Gültekin'in 8 Mart'ta bir televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğramasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Mahkeme, 18 yaşından küçük şüphelinin hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Levent Gültekin'i, Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde 8 Mart'ta darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden M.E.K, üniversite öğrencisi olduğunu anlatarak, olay günü yüksek sesle konuştukları için adını sonradan öğrendiği Levent Gültekin'in kendilerine "Ne bağırıyorsunuz?" diyerek, küfür ettiğini öne sürdü.

"OLAY SEBEBİYLE PİŞMANIM"

Kendilerinin de bunun üzerine Gültekin'i uyardığını aktaran şüpheli M.E.K, savcılıktaki ifadesinde şu iddialarda bulundu:

"Ö.D, Levent Gültekin'i uyardı fakat şahıs dinlemeyince ve Ö.D'nin üzerine yürüyünce Ö.D. de şahsa yumruk salladı. Yumruğun neresine geldiğini bilmiyorum. Bu esnada etrafımızda daha önce tanımadığım kalabalık bir grup belirdi. Ben grubu görünce korkarak uzaklaştım. Ben müştekiye vurmadım. Ayırmak için araya girdim. Daha sonra haberlerde olayı öğrenince kendim teslim oldum. Bir husumetim yoktur. Bildiğim kadarıyla diğerlerinin de husumeti yoktur. Olay sebebiyle toplanan kalabalığın kim olduğunu ve neden toplandığını bilmiyorum. Olay sebebiyle pişmanım."

GÜLTEKİN'İN KÜFÜR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Şüpheli Ö.D. de kendi aralarında yüksek sesle konuştukları sırada, Levent Gültekin'in kendilerine küfür ettiğini iddia etti.

Gültekin'in üzerine gelmesi nedeniyle onu omzundan iteklediğini belirten Ö.D, "Bu esnada yanımıza insanlar gelmeye başladı. Ben gelen kalabalığı müştekinin arkadaşları olduğunu düşündüm ve bu sebeple müştekinin sağ omzuna yumruk attım ama yumruk nereye geldi bilemiyorum." dedi.

Müştekiyi önceden tanımadığını, herhangi bir husumetinin olmadığını ifade eden Ö.D, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Cumhuriyet savcısı sorguları tamamlanan 3 şüpheliyi tutuklanması istemiyle nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden M.E.K. ve Ö.D'nin "yaralama" suçundan tutuklanmasına karar veren hakimlik, 18 yaşından küçük şüpheli M. A. D'nin hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.