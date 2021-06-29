Gazeteci Erat Kocaoğlan'dan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret
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Gazeteci Erat Kocaoğlan'dan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

Gazeteci Erat Kocaoğlan'dan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Gazeteci Erat Kocaoğlan, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaret ederek, kendisi adına imzalı Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Ayşe Odman Boztosun'un"Anayasa Candır" kitabını hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kendisi adına Ayşe Odman Boztosun tarafından imzalı olarak gönderilen "Anayasa Candır" kitabı için teşekkür etti.

Anayasa hukuku alanında yazılmış ilk roman olma özelliği taşıyan "Anayasa Candır" kitabı, başta hukuk öğrencileri, hukuka ilgi duyan herkese ve özellikle çocukların anayasa ve devlet ile ilgili sorularına cevap vermesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Kocaoğlan, kendisini kabul eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e teşekkür etti. Erat Kocaoğlan ile bir süre görüşen Tekin, "Anayasa Candır" kitabını okura kazandıran Ayşe Odman Boztosun'ateşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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