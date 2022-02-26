Gazeteci Çetin Çetiner'den sosyal medyadaki iddialara yanıt: Arkamdaki park Maçka Parkı değil

Habertürk muhabiri Çetiner Çetin, dün akşam Ukrayna işgaliyle ilgili bölgedeki gelişmeleri canlı yayında aktarmıştı. Çetiner'in "Ukrayna'da bir ulus kimliği oluşmadığı için büyük sorunlarla karşı karşıya insanlar. Örneğin, insanlar ülkelerini terk ediyorlar. Kadınlar ülkeyi terk ediyor. Türkiye'de hiçbir kadın kocasını bırakıp kaçmaz" ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

PAYLAŞTIĞI VİDEOYLA İDDİALARA YANIT VERDİ

Tepkilerden ayrı olarak Çetiner'in Ukrayna yerine ülkenin sınırındaki Romanya'ya ait Siret sınır kapısından yayın yaptığı da iddia edilmişti. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çetiner, bu iddiaları yalanladı.

"ARKAMDAKİ PARK MAÇKA PARKI DEĞİL"

Videosunda Çetiner, "Arkamda bulunan park Maçka Parkı değil. Çernivtsi kent merkezinin parkı. Biz kameraman arkadaşımla Ukrayna'ya giriş yaptığımız andan itibaren ülkedeki krizi izleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Bir taraftan insani bir dram yaşanıyordu. AB vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Ukraynalılar bu ülkeyi terk etmeye çalışıyordu. Bir taraftan da şehir merkezlerinin haberlerini aktarmaya çalıştık. Kiev'de, Harkov'da patlamalar var. Çernivtsi kenti şu an şakin, Ruslar buraya bir saldırı gerçekleştirmedi. "Habertürk nerede?" sorusuna yanıt arayanlara yanıt vereyim, Çernivtsi kent merkezindeyiz" açıklamalarında bulundu.