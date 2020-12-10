Gazeteci Aydıntaşbaş: Trump S-400 krizini çözeriz diyerek aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kandırdı
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Gazeteci Aydıntaşbaş: Trump S-400 krizini çözeriz diyerek aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kandırdı

10.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:50

Dış politika konularını yakından takip eden gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'nin, ABD ile yaşanan gerilimleri, Tump'la yapılan telefon görüşmeleri ile aşabileceği yanılgısına kapıldığını söyledi.

Dış politika konularını yakından takip eden gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'nin, ABD ile yaşanan gerilimleri, Tump'la yapılan telefon görüşmeleri ile aşabileceği yanılgısına kapıldığını söyledi. ABD ile ilişkilerin Trump'la yapılan telefon görüşmelerine indirgendiğini söyleyen Aydıntaşbaş, Trump ve Kongre arasındaki uyuşmazlıkların göz ardı edildiğini dile getirerek, "Türkiye'nin S-400'lerle ilgili yaptırımları Trump üzerinden bertaraf ederiz stratejisi yanlışmış. Trump Cumhurbaşkanı'nı kandırmış, bunu görüyoruz" dedi. 

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Avrupa Birliği ve ABD'nin Türkiye'ye olası yaptırımlarını, Türkiye'yi bekleyen senaryoları ve Trump sonrası ABD-Türkiye ilişkilerini Murat Sabuncu'ya yorumladı.

Gazeteci Aydıntaşbaş: Trump S-400 krizini çözeriz diyerek aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kandırdı

Kaynak: DailyMotion.com

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