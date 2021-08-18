Gazeteci Anıl Sural'ın "Neden Geldim Amerika'ya-Amerika'da İz Bırakan Türkler" adlı kitabı raflardaki yerini aldı
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Gazeteci Anıl Sural'ın "Neden Geldim Amerika'ya-Amerika'da İz Bırakan Türkler" adlı kitabı raflardaki yerini aldı

Gazeteci Anıl Sural'ın 'Neden Geldim Amerika'ya-Amerika'da İz Bırakan Türkler' adlı kitabı raflardaki yerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Uzun yıllar ABD'de yaşayan gazeteci Anıl Sural'ın "Neden Geldim Amerika'ya-Amerika'da İz Bırakan Türkler" adlı kitabı Kopernik Yayınevinden çıktı.

Kitapla ilgili konuşan Gazeteci - Yazar Anıl Sural, ' 'Amerika'ya Türklerin göçleri 1890'larda başlamışsa da en hızlı göç 1900'lerin başında gerçekleşmiştir. 1960'lı yıllardan sonra Türkiye'den ABD'ye göçlerin de oldukça çeşitlendiğini, çok farklı meslek gruplarından Türklerin ABD'ye yerleştiğini görmekteyiz. Türk göçmenlerin ABD'de, aynı İtalyanlar veya Polonyalılar kadar uzun geçmişleri olmasına rağmen ABD'deki Türk diasporasının dağınıklığı, Türkiye hükümetlerinin göçmenlerle etkili iletişiminin oldukça geç başlaması gibi nedenlerle Türkler bir toplum olma bilincine oldukça geç ulaşmıştır'' ifadelerini kullandı.

"UMUYORUM Kİ BU KİTABIN DEVAMI GELECEK"

Kitabın devamının gelmesini umduğunu belirten Sural, ''ABD'de en çok tanınan Türk olan Doktor Mehmet Öz'den ABD'deki en yaşlı Türklerden 100 yaşındaki Safa Süleyman'a NBA'in Türk yıldızlarından ABD'nin ilk Türk yargıcına kadar New York'tan California'a Teksas'tan Washington DC'ye farklı şehirlerdeki Türklerin hayat ve göçmenlik öykülerini kaleme aldım. Kitabın ismini ise doksanlı yıllarda popüler olan 'Neden Geldim İstanbul'a' isimli şarkının aslında orijinalinin 'Neden Geldim Amerika'ya' olduğunu öğrenince tam uyacağına karar verdik. 1920'li yıllarda Ahilleas Pulos isimli Anadolulu bir Rum tarafından New York'taki bir Osmanlı kahvehanesinde kaydedilmiş bu şarkı benim de kitabıma isim oldu. Umuyorum ki bu kitabın devamı gelecek ve bir arşiv niteliğinde küçük dünyanın farklı ülkelerinde okuyucularıyla buluşmaya devam edecek'' dedi.

"ABD'DE İZ BIRAKAN TÜRKLERİ ÖĞRENDİKÇE GEÇMİŞİMİZLE GURUR DUYACAĞIZ"

Kitabın içeriği hakkında da ipuçları veren Sural şunları aktardı:

"Amerika'ya yerleşerek orada yaşamlarını devam ettiren ve memleketleri için yaptıkları çok büyük fedakârlıklarla yetinmeyen Türkler, 1930'larda Peabody'de kurdukları Anadolu Kulübü'nde para toplayarak Elazığ'a bir yapay solunum cihazı bağışlar. Bu, Türkiye'deki ilk yapay solunum cihazıdır. Para gönderenler arasındaki Elazığlı Yakup Ahmed'in oğlu Frank Ahmed; 'Biz sizi unutmadık, siz de bizi unutmayın.' yazarak memlekete solunum cihazını yollar. ABD'deki iz bırakan Türkleri öğrendikçe geçmişimizle gurur duyacağız ve okuyanlara da yol gösterecek. Özellikle eğitim öğretim yoluyla içinde bulundukları toplum ile yoğun etkileşim içinde olan diasporamızın genç nüfusunun bir taraftan yaşadıkları ülkelerde farkındalığı yüksek, üretken ve başarılı bireyler olmaları, diğer taraftan Türk toplumu ve Türkiye ile bağlarını kuvvetlendirmeleri için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) da pek çok çalışması bulunmakta. Bu çalışmalardan biri olarak YTB, yurt dışındaki gençlerimizin ideallerini ve fikirlerini hayata geçirmeleri, yaşadıkları ülkelere ve esasen insanlığa katkı sağlayacak çalışmalarını teşvik etmek amacıyla Genç Destek Mali Destek Programı'nı ilan etmişti. Söz konusu program kapsamında kitabıma vermiş oldukları destekler için bir kez daha YTB'ye teşekkür ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gazeteci Anıl Sural'ın "Neden Geldim Amerika'ya-Amerika'da İz Bırakan Türkler" adlı kitabı raflardaki yerini aldı - Haberler
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