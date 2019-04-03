Gazapizm, Universal Music Türkiye Ailesine Katıldı!
Türkçe rap müziğin ülkemizdeki en önemli ve iddialı isimlerinden Gazapizm, Universal Music Türkiye ailesine katıldı!
Şarkıları ve videolarıyla milyonlara ulaşan ve bu başarılarını GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri'nde "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni" ve Altın Kelebek Ödülleri'nde 'Heyecanı Yok' ile "En İyi Şarkı" ve başka birçok ödülle perçinleyen Gazapizm, yeni çalışmalarını Universal Music Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor!
Kaynak: Bültenler