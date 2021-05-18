Gayretullah ne demek? Gayretullah dokunmak anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Gayretullah, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Gayretullah ne demek? Gayretullah anlamı ne? İşte, Gayretullah kelimesin anlamı!