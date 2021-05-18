Gayretullah ne demek? Gayretullah dokunmak anlamı ne?
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Gayretullah ne demek? Gayretullah dokunmak anlamı ne?

Gayretullah ne demek? Gayretullah dokunmak anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Gayretullah, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Gayretullah ne demek? Gayretullah anlamı ne? İşte, Gayretullah kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Gayretullah kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Gayretullah anlamı ne? Gayretullah ne demek?

GAYRETULLAH NE DEMEK?

Gayretullah: Allah'ın gücüne gitme durumudur. Kimsesizlere, yetimlere ve mazlumlara yapılan kötü muamele ve haklarının yenilmesi durumunda böyle hadiselerin yaşanması olur.

Gayretullaha dokunmak: Yaptığı iş ilâhî gayreti harekete getirecek, Allah'ın gazabını üzerine çekecek bir sonuç doğurmak.

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