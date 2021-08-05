GAÜN Şahinbey Onkoloji Hastanesi 50'nci kök hücre naklini pasta keserek kutladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Onkoloji Hastanesi çalışanları, 50'nci kök hücre naklini pasta keserek kutladı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Onkoloji Hastanesi çalışanları, 50'nci kök hücre naklini pasta keserek kutladı.

Onkoloji Hastanesinde düzenlenen programa katılan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin sağlık alanında ciddi atılımlar yaptığı söyledi.

Kök hücre naklinde bölgenin ilk ve tek merkezinin Gaziantep'te bulunduğunu belirten Özaydın, "Çok kaliteli bir ekibimiz var. Sağlık alanında ciddi işlere imza atmaya devam ediyoruz. Ben emeği geçenleri yürekten kutluyorum." dedi.

Onkoloji Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Akbayram ise 50'nci nakli kutladıklarını belirtti.

Pek çok hastaya daha önce de umut olduklarını dile getiren Akbayram, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunların içinde lösemi ve talasemi gibi hastalığı olanlar da vardı. Şimdiye kadar 4 yataklı bir serviste hizmet veriyorduk. Yeni çocuk hastanesinin devriye girmesiyle yatak sayımız 9 yatağa çıkacak. Son hastamız kemik iliği yetmezliğiyle gelen 12 yaşında erkek hastamızdı. Başarılı şekilde abisinden kendisine nakil yaptık. Şu an sağlıklı yakın zamanda taburcu edeceğiz."

Konuşmaların ardından kesilen pasta hastane çalışanlarına dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak