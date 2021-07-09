GAÜN'deki iletişimcilerden hakim ve savcı adaylarına "iletişim ve protokol" eğitimi
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GAÜN'deki iletişimcilerden hakim ve savcı adaylarına "iletişim ve protokol" eğitimi

GAÜN'deki iletişimcilerden hakim ve savcı adaylarına 'iletişim ve protokol' eğitimi
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Şahan, kentteki 14 hakim ve savcı adayına "İletişim ve Protokol" eğitimi verdi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Şahan, kentteki 14 hakim ve savcı adayına "İletişim ve Protokol" eğitimi verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sami Çete ile 14 hakim ve savcı adayı, Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Emre Köksalan'ı ziyaret etti.

Prof. Dr. Emre Köksalan, ziyarette yaptığı konuşmada, fakültede güçlü akademik kadronun olduğunu vurguladı.

İletişim alanıyla ilgili bölge ve kentteki kurumlarla iş birliklerinin artacağına dikkati çeken Prof. Dr. Köksalan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sami Çete ile iletişim alanıyla ilgili yapılabilecek işbirlikleri hakkında görüş alış-verişinde bulunduk. Karşılıklı olarak ne tür kurumsal katkılar sağlayacağımızı konuştuk. Hakim ve savcı adaylarının alacakları eğitimle, görev yerlerinde karşılaşabilecekleri iletişimle ilgili sorun ve konularda daha donanımlı hale gelebileceklerine imkan tanımış olduğunu düşünüyorum. Bu iş birlikleri sadece adliye ve adaletle ilgili değil ilerleyen zamanlarda çoğalarak bölgemizin ve şehrimizin diğer kurumlarıyla da artarak devam edecek. İletişim Fakültesi olarak her türlü işbirliğine açığız."

Ziyaretin ardından İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Şahan, hakim ve savcı adaylarına "İletişim ve Protokol" eğitimi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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