Gaün'de Genç Emo Teknoloji Zirvesi Etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Target Teknoloji Transfer Ofisi sponsorluğunda düzenlenen Genç Emo Teknoloji Zirvesi GAÜN İnşaat Mühendisliği Konferans Salonu'nda başladı.

Zirvenin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin mühendislik ve sağlık alanlarında Türkiye'nin en önde gelen birkaç üniversitelerden birisi olduğunu vurguladı. Erasmus ve Mevlana anlaşmaları kapsamında dünyanın birçok üniversitesini ziyaret ettiğini belirten Prof. Dr. Gür, "Dünya sıralamasında ilk 200'de olan birçok üniversite de inceleme yaptık. Gaziantep Üniversitesi başta olmak üzere diğer üniversitelerimiz o üniversitelerden çok daha kaliteliler. Ama sorun şu; normların ve değerlendirmelerin batı endeksli yapılmasıyla, onlara göre sıralamanın yapılması. O yüzden kalitemizin farkına varalım. Üretkensiniz, dinamiksiniz ve en önemlisi de ülkenize güveniyorsunuz. Gaziantep Üniversitesi olarak yaptığınız bütün programları destekliyorum ve destek vermeye devam edeceğim. Sizin için varız burada. Geçmişte Türkiye'de çocuklar bir şey yapacağı zaman büyükler 'yapma, etme, dur' derdi. Şuanda tam tersini söylüyoruz, icat çıkarın ve üretin. Maliyetler olacak ama Türkiye büyük bir ülke ve karşılanabilir. Yeter ki kurumsal kimlik olsun ve diğer arkadaşlarınızın motivasyonunu bozmasın" dedi.

Teknoloji karargahı GAÜN

Konuşmasının devamında öğrencilere seslenen Prof. Dr. Gür, "Batı dünyası yorgunluk dönemini yaşıyor. Siz ise dinamik döneme girdiniz. Aradaki mesafeyi çok hızlı bir şekilde kapatabiliriz. Uzun yıllar önce Türkiye Cumhuriyeti uçak üreten bir ülkeydi ama maliyetliydi. Elinde uçaklar olan Amerika, 'siz niye o kadar maliyetli yapıyorsunuz ki, biz size hazır çok ucuza verelim' dedi. Biz artık bu durumdan uzaklaştık, maliyetli bile olsa benim öğrencilerim başta olmak üzere üretecekler ve tasarlayacaklar. Bir süre sonra seri üretime geçtiğinizde onun üzerine modernize yeni aktinitler yapmak çok daha kolaydır. Onların daha modern bir sistem bize önererek kendi yapacağımız, bir alt versiyonlar üretmemize engel olmalarına izin vermeyin. Adım adım ilerleyeceğiz bir süre sonra onlar bizimle teknoloji yarışına girecekler. Özelikle teknoloji zirvesinin en önemli karargahlarından birisi Gaziantep Üniversitesi'dir. 45 Yıllık bir gelenek ve deneyimimiz var" şeklinde konuştu.

"GAÜN öğrencileri çok şanslı"

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, Gaziantep Üniversitesi'nin bir teknoloji seferberliği başlattığını belirterek, çok güzel, etkili zirveler gerçekleştirdiğini söyledi. Arıkan, "Gaziantep Üniversitesi'ni takip ediyor, destekliyoruz. Gaziantep Üniversitesi gençlerimiz ve şehrimiz bu konuda çok şanslı. Bugün burada teknoloji zirvesinde, teknolojinin farklı sektörlerinde çalışan değerli konuşmacılarımız sektörlerinin nerede olduğunu anlatacaklar, sizler hedefler belirleyecek, teknoloji sektörlerine yön veren, katkı sağlayan gençler olacaksınız, emin olun sizlerin içinden arkadaşlarımızı da bir gün ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler için önemi

Zirveye katılan bir Elektrik şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Hıdıroğlu, elektronik sanayisinin ülke için stratejik öneme sahip alanlardan biri olduğunu belirterek, öğrencilerin bu tarz organizasyonlarda yer almasının çok önemli olduğunu kaydetti. belirterek, bu tür organizasyonlarda öğrencilerin tecrübe kazandığını ifade etti.

GAÜN Genç Emo Başkanı Cem Yüceer, elektronik sektörü içinde hemen her yerde kullanabileceğimiz PCB adı verilen elektronik kart tasarımına çok önem verdiklerini belirterek, "Ülkemizde yüzde yüz tasarımın ve yerli üretimin yapılmasını amaçlıyoruz. Böylelikle teknolojide dışa bağımlılığı azaltmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından Geylani Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Hıdıroğlu'na plaket takdim edildi. Program, Uzman Baskı Devre Tasarımcısı Serhat Soğukkuyu'nun sunumuyla devam etti.

Programın öğleden sonraki kısmında ise, Moderatörlüğünü Genç Emo Başkan Yardımcısı Emine Kaya'nın yaptığı, Kıdemlı PCB Tasarım Uzmanı Vestel Gizem Özkaya, PCB Tasarım Uzmanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitmen Meltem Özdemir ile Danışman Bilal Ekmekçi "Türkiye'de Elektronik Sektörü" konulu panel gerçekleştirilirken; Moderatörlüğünü Genç Emo Başkan Yardımcısı Batuhan Ekren'in yaptığı Watchx Akıllı Kodlanabilir Saat Kurucusu Mustafa Tülü, Efelyum Elektronik Kurucusu Murat Hakan Yusufoğlu ve Barfas Otomasyon Teknolojileri Faik Baharoğlu "PCB'nin Kullanılması ve Pazarlanması" konusunda bilgilerini paylaştı.

Etkinlikte ayrıca bir Elektronik şirketi Genel Müdürü Cengiz Güler, Elektrik ve Elektronik Mühendisi Erdem Ünal ile bir oyun şirketlerinin Kurucu Ortağı Abdurrahman Koçak da sunum gerçekleştirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA