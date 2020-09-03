Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmadaki en güç silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı
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Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmadaki en güç silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı

Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'a destek veren Fransa'dan bölgede gerilimi tırmandıracak bir hamle geldi. Fransız ordusunun, donanmadaki en güçlü silahı Charles de Gaulle, Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı. Gemide çok sayıda silah ve mühimmatın olduğu öne sürüldü.

Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmadaki en güç silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı
03.09.2020 21:40 | Son Güncelleme: 03.09.2020 22:19

Fransa, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adımlar atmaya devam ediyor. Fransız ordusunun, donanmadaki 'en güçlü silahı' olarak bilinen Charles de Gaulle'ün Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığı belirtildi.

Fransa, Doğu Akdeniz'de provokatör rolünü oynamayı sürdürüyor. Yunan basınına konuşan Fransız kaynaklar, adını eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'den alan 216 metrelik, 45 bin 500 tonluk savaş gemisinin Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığını belirtti. Gemide çok sayıda silah ve mühimmatın olduğu öne sürüldü.

Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmadaki en güç silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı

GERİLİMİ TIRMANDIRACAK GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre Charles de Gaulle gemisi, ikmal yapmadan sınırsız yol alabiliyor. Geminin daha önce 9 ay boyunca deniz görevlerinde bulunduğu ifade ediliyor. Geminin personel kapasitesi hakkında net bir bilgi verilmese de gemiye 40 savaş uçağı ve birçok helikopterin alınabildiği belirtiliyor.

Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmadaki en güç silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı

Kaynak: DHA

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