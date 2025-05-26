Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? Bayhan - Efendim İşitmedim şarkısının sözleri!

Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? Bayhan - Efendim İşitmedim şarkısının sözleri!
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TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon bölümlerinde yer alan Bayhan imzalı şarkı, izleyicilerin dikkatini çekti. Bayhan'ın güçlü yorumuyla hayat verdiği bu eser, diziseverlerin merak konusu oldu. Peki, Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? Bayhan - Efendim İşitmedim şarkısının sözleri nasıl? İşte, çok konuşulan o şarkıya dair detaylar...

TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon bölümlerinde yer alan müzik, izleyicilerin dikkatini çekti. Özellikle Bayhan'ın seslendirdiği parçayla ilgili "Bu şarkının adı ne, sözleri kime ait?" soruları sosyal medyada gündeme geldi. Duygusal sahnelerle bütünleşen şarkı, diziseverlerin ilgi odağı haline geldi. Peki, Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? İşte merakla araştırılan o şarkı ve sözleri…

BAYHAN EFENDİM İŞİTMEDİM ŞARKI SÖZLERİ!

TRT Tabii ekranlarında yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon bölümlerinde yer alan Bayhan imzalı "Efendim İşitmedim" şarkısı, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Duygusal sahnelerde kullanılan şarkı, sözleri ve güçlü yorumu sayesinde sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Bayhan'ın karakteristik sesiyle hayat verdiği parça, dizinin atmosferine katkı sağlarken, arama motorlarında da en çok sorgulanan şarkılar arasında yer aldı. İşte, Gassal dizisinin 2. sezonunda merakla araştırılan o şarkının sözleri…

Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? Bayhan - Efendim İşitmedim şarkısının sözleri!Bayhan - Efendim İşitmedim şarkısının sözleri

Ne işsin, anlamadım?

Bir sonuç alamadım

Ne işsin, anlamadım?

Bir sonuç alamadım

İki cambaz bir ipte

Oynamaz, rastlamadım

İki cambaz bir ipte

Oynamaz, rastlamadım

Vay anasını

Oyuna mı geldim?

Efendim, işitmedim?

Bana bir şey mi dedin?

İki orta bir sade

E haydi bana müsade

Efendim işitmedim?

Bana bir şey mi dedin?

İki orta bir sade

E haydi bana müsade, müsade, müsade

İnanamam her söze

Kanamam ki her göze

İnanamam her söze

Kanamam ki her göze

İyisi mi bu aşkı

Yaz boza kalsın güze

İyisi mi bu aşkı

Yaz boza kalsın güze

Vay anasını

Oyuna mı geldim?

Efendim, işitmedim

Bana bir şey mi dedin?

İki orta bir sade

E haydi bana müsade

Efendim, işitmedim

Bana bir şey mi dedin?

İki orta bir sade

E haydi bana müsade, müsade, müsade

Efendim, işitmedim

Bana bir şey mi dedin?

İki orta bir sade

E haydi bana müsade

Efendim, işitmedim

Bana bir şey mi dedin?

İki orta bir sade

E haydi bana müsade, müsade, müsade

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