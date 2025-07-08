Gassal 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Gassal dizisi kaç bölümden oluşuyor, kaç sezon olacak? - SON DAKİKA

Türkiye genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşarak büyük ses getiren Gassal dizisi, yeni sezon söylentileriyle bir kez daha gündeme geldi. TRT tabii'nin 2. sezon için yaptığı resmi açıklamanın ardından, izleyicilerin odağı bu kez potansiyel 3. sezona yöneldi. Peki, Gassal 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Gassal dizisi kaç bölümden oluşuyor, kaç sezon olacak?İşte, yayın tarihi ve gelişmelere dair merak edilen tüm detaylar...

GASSAL 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan ve izleyiciden büyük beğeni toplayan "Gassal" dizisi, üçüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kara mizah ve dram öğelerini harmanlayan özgün yapımın yeni sezonu için çekimler yaz aylarında başladı.

Gassal 3. sezon ne zaman yayınlanacak

Yapım ekibinden alınan bilgilere göre, dizinin üçüncü sezonunun 2025 yılının son çeyreğinde veya 2026 yılının başlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Yayın tarihi netleşmemiş olsa da, yeni bölümlerin yine Tabii platformunda gösterime girmesi bekleniyor.

Gassal dizisi kaç bölümden oluşuyor

GASSAL DİZİSİ KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR?

İlk iki sezonuyla dikkat çeken Gassal dizisi, bugüne kadar toplam 20 bölüm olarak yayınlandı. Her sezon 10 bölümden oluşan dizinin yeni sezonunun da aynı formatta, yani 10 bölüm halinde izleyici karşısına çıkması öngörülüyor. Bölümler ortalama 30 dakika uzunluğunda ve kısa sürede tüketilebilecek tempolu bir yapı sunuyor.

Gassal dizisi kaç sezon olacak

GASSAL DİZİSİ KAÇ SEZON OLACAK?

Gassal dizisinin üçüncü sezon hazırlıkları devam ederken, yapımın toplam kaç sezon süreceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak projenin başarısı ve ilgi görmeye devam etmesi durumunda dördüncü sezon için de planlamaların yapılabileceği öngörülüyor.