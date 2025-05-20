Gassal 2. sezon oyuncuları kim? Kimler kadroya dahil oldu?

Gassal 2. sezon oyuncuları kim? Kimler kadroya dahil oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin en çok ses getiren yapımlarından biri olan "Gassal", ilk sezonuyla izleyicilerden tam not alarak 2024'ün en dikkat çekici dizileri arasında yerini almıştı. Peki, Gassal 2. sezon oyuncuları kim? Kimler kadroya dahil oldu?

TRT'nin dijital platformu Tabii'de izlenme rekorları kıran "Gassal" dizisi, 2. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Peki, Gassal 2. sezon oyuncuları kim? Kimler kadroya dahil oldu?

GASSAL 2. SEZONDA NELER OLACAK?

Gassal'ın ikinci sezonu, Baki'nin geçmişiyle yüzleşmesini ve hayata dair anlam arayışını daha derinlemesine ele alacak. İlk sezonun finaliyle birçok soruyu cevapsız bırakan dizi, yeni sezonda bu gizemleri çözmeye odaklanacak. Kadroya katılan yeni isimler de heyecanı artırıyor. Hande Soral, kadın gassal rolüyle hikayeye renk katarken, ünlü müzisyen Bayhan'ın bölüm sonlarında seslendireceği arabesk şarkılar diziye ayrı bir tat katacak. Ayrıca, Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi usta oyuncuların da ikinci sezonda yer alacağı açıklandı.

Gassal 2. sezon oyuncuları kim? Kimler kadroya dahil oldu?

GASSAL 2. SEZON HANGİ KANALDA, HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Gassal 2. sezonu TRT Tabii platformundan izleyicilerle buluşacak.

Gassal 2. sezon oyuncuları kim? Kimler kadroya dahil oldu?

Gassal dizisi mekanlarının bir kısmı İstanbul ve çevresi ve Kocaeli'de yer alırken dizinin bazı sahnelerinin çekimi Kılıçlı Film Platosu'nda gerçekleştirildi.

Gassal 2. sezon oyuncuları kim? Kimler kadroya dahil oldu?

GASSAL OYUNCULARI KİMLER?

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldı. Dizinin yeni sezonuna ise Hande Soral ve Bayhan da dahil oldu.

Gassal 2. sezon oyuncuları kim? Kimler kadroya dahil oldu?

GASSAL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Gassal 2. sezon 24 Mayıs'ta yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'in ölümünde korkunç şüphe: Bir şey gördü, öldürüldü
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki

Skandal paylaşımlarına Cumhurbaşkanı danışmanı da kayıtsız kalamadı
Yıldız Tilbe'den şaşırtan Maradona çıkışı: Bugün öğrendim çok şaşırdım

Şaşırtan açıklama: Yıllar önce ölmüş, bugün öğrendim
Dünyaca ünlü oyuncu George Wendt hayatını kaybetti

Bir dönemin aranan ismiydi! Acı haber geldi
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu

Galatasaray'ın kutlamalarında sahne alacak isimler belli oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.