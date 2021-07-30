Gasp etmeye çalıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı

Gasp etmeye çalıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı Damdan dama atlayarak kaçamaya çalışan şüphelinin silahlı çatışma anları ortaya çıktı Denizli'de sokak ortasında gasp etmeye çalıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutan zanlı tutuklandı Denizli'de birçok suçtan aranan ve son günlerde...

Gasp etmeye çalıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı

Damdan dama atlayarak kaçamaya çalışan şüphelinin silahlı çatışma anları ortaya çıktı

Denizli'de sokak ortasında gasp etmeye çalıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutan zanlı tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de birçok suçtan aranan ve son günlerde kentin farklı noktalarında silahlı çatışma yaşayıp, kasten adam öldürme, gasp ve zorla alıkoyma suçlarını işleyen şüpheli tutuklandı. Kentin ortasında gasp etmeye çalıştığı kişiyle yaşadığı silahlı çatışmanın film sahnelerini aratmayan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli'de 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Erol Gül'ün son günlerde kentin farklı noktalarında meydana gelen olaylarında faili olduğu ortaya çıktı. Kentte son günlerde meydana gelen gasp, kasten adam öldürmeye teşebbüs, zorla alıkoyma ve silahlı yağma suçlarına karıştığı tespit edilen Erol Gül, adım adım takibe aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takibe aldığı Gül, ormanlık alanda yaşanan kovalamacada izini kaybettirerek kaçtı. Erol Gül'ün izini kaybettirdiğini düşündüğü anda düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı. Kaldığı apartın çatısından yan binaya atlayarak kaçma girişimi ise sonuçsuz kaldı.

Kentin göbeğinde silahlı çatışma anları ortaya çıktı

Erol Gül'ün 21 Temmuz 2021 tarihinde gasp etmek istediği kişiyle yaşadığı silahlı çatışmanın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Film sahnelerini aratmayan o anlarda Erol Gül, aracıyla kovaladığı şahsın üzerine tüfekle ateş etme anları yansıdı. Erol Gül, kovaladığı şahsın üzerine ardı ardına ateş ediyor. Kurşunların hedefi olan şahıs yerde yattığı sırada yine ateş eden Erol Gül'ü çevredeki bir vatandaş durdurmaya çalışıyor.

Kurulan özel ekip ile yakalanan Erol Gül'ün onlarca suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürmeye teşebbüs ve silahlı yağma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uzun zamandır yakalanamayan Erol Gül'ü yakalayan özel ekip ise Denizli Valisi ali Fuat Atik'in talimatıyla ödüllendirileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin