Gasp etmeye çalıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı
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Gasp etmeye çalıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı

Gasp etmeye çalıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de birçok suçtan aranan ve son günlerde kentin farklı noktalarında silahlı çatışma yaşayıp, kasten adam öldürme, gasp ve zorla alıkoyma suçlarını işleyen şüpheli tutuklandı.

Denizli'de birçok suçtan aranan ve son günlerde kentin farklı noktalarında silahlı çatışma yaşayıp, kasten adam öldürme, gasp ve zorla alıkoyma suçlarını işleyen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin kentin ortasında gasp etmeye çalıştığı kişiyle yaşadığı silahlı çatışmanın film sahnelerini aratmayan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli'de 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Erol Gül'ün son günlerde kentin farklı noktalarında meydana gelen olayların da faili olduğu ortaya çıktı. Kentte son günlerde meydana gelen gasp, kasten adam öldürmeye teşebbüs, zorla alıkoyma ve silahlı yağma suçlarına karıştığı tespit edilen Erol Gül, adım adım takibe alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibe aldığı Gül, ormanlık alanda yaşanan kovalamacada izini kaybettirerek kaçtı. Erol Gül, izini kaybettirdiğini düşündüğü anda düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı. Kaldığı apartın çatısından yan binaya atlayarak kaçma girişimi ise sonuçsuz kaldı.

Kentin göbeğinde silahlı çatışma anları ortaya çıktı

Erol Gül'ün 21 Temmuz 2021 tarihinde gasp etmek istediği kişiyle yaşadığı silahlı çatışmanın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Film sahnelerini aratmayan o anlarda Erol Gül, aracıyla kovaladığı şahsın üzerine tüfekle ateş etme anları yansıdı. Erol Gül, kovaladığı şahsın üzerine ardı ardına ateş ediyor. Kurşunların hedefi olan şahıs yerde yattığı sırada yine ateş eden Erol Gül'ü çevredeki bir vatandaş durdurmaya çalıştı.

Kurulan özel ekip tarafından yakalanan Erol Gül'ün onlarca suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürmeye teşebbüs ve silahlı yağma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uzun zamandır yakalanamayan Erol Gül'ü yakalayan özel ekibin, Denizli Valisi ali Fuat Atik'in talimatıyla ödüllendirileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Gasp etmeye çalıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı
Gasp etmeye çalıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı
Gasp etmeye çalıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı
Gasp etmeye çalıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı
Gasp etmeye çalıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı
Gasp etmeye çalıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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