Garnizon Komutanı Tunoğlu'ndan Rektör Coşkun'a ziyaret
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Garnizon Komutanı Tunoğlu'ndan Rektör Coşkun'a ziyaret

09.12.2020 07:58 | Son Güncelleme: 09.12.2020 08:03
Garnizon Komutanı Tunoğlu'ndan Rektör Coşkun'a ziyaret

Bayburt Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hasan Fehmi Tunoğlu Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Bayburt Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hasan Fehmi Tunoğlu Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Bayburt Üniversitesi Dedekorkut Külliyesinde gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Coşkun, Garnizon Komutanı Tunoğlu'nu ağırlamaktan mutlu olduğunu dile getirerek, görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Bayburt'ta görev yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Garnizon Komutanı Tunoğlu ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Coşkun'a teşekkür ederek; görevinde başarılar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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