Gariban Necmettin" İş İstiyor

2 metre 55 santim boyu ile dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen'den sonra 2 metre 10 santim boyu ile Mardin'in en uzun 2. adamı olan "Gariban" lakaplı Necmettin Aktay, yetkililerden iş istiyor.

Uzun yıllar hamallık yaparak ailesinin geçimini sağlayan 3 çocuk babası 50 yaşındaki Necmettin Aktay, çalıştığı otelin başkasına devredilmesi sonucu 2 yıldır işsiz. Sermiyan Midyat'ın Mardin'de çektiği sinema filminde de rol alarak herkesin beğenisini kazanan Aktay, hayırseverlerin yardımıyla ayakta duruyor. Aktay, çocuklarının geçimini sağlamak için yetkililerden ve özellikle Mardin Valisi Mustafa Yaman'dan iş istiyor.

Mardin'de uzun yıllar hamallık yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirten 2 metre 10 santim boyundaki Necmettin Aktay, rahatsızlığı nedeniyle hamallığı bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Hamallığı bıraktıktan sonra bir butik otelde çalışmaya başladığını anlatan Aktay, ancak otelin başkasına devredilmesi sonucu yine işsiz kaldığını söyledi. Aktay, "Şu anda çocuklarımı geçindirecek durumda değilim. 3 çocuğum var. Hepsine ben bakmak zorundayım. 2 yıla yakın işsiz durumdayım. Tanıdık varsa yardım ediyor. Yoksa bazen çocuklarıma ekmek götüremiyorum. Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen'den sonra Mardin'de en uzun 2'inci adamı benim. Buna rağmen şu an işsiz durumdayım" dedi.

Mardin'i tanıtmak için bir çok televizyonda yayınlanan programlarda ve sinemada rol aldığını ifade eden Aktay, "2009 yılında özel bir televizyonda düzenlenen Yemekteyiz yarışmasında Mardin'in ünlü kaburga yemeğini yaparak program birincisi seçildim. Daha sonra Sermiyan Midyat'ın Mardin'de çektiği 'Ay Lav Yu 2' sinema filminde de rol aldım. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu olmak üzere bir çok tanınmış siyaset ve sanatçılar benimle fotoğraf çektirdi. Bütün bunlara rağmen şu anda işsiz durumdayım. Çalışmak için Mardin İş Kur'a 2 defa başvurdum. Fakat bir türlü işe giremedim. Çocuklarımı geçindirmek için çalışmak zorundayım. Bu konuda özellikle Mardin'in sevilen valisi Mustafa Yaman'dan iş talebinde bulunuyorum. İnşallah sesimi duyar ve bana çalışabileceğim bir iş verir. Sayın valimizin ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Valimize güveniyorum" şeklinde konuştu. - MARDİN