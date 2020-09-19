Gareth Bale kimdir? Gareth Bale kaç yaşında? Gareth Bale nereli? Gareth Bale hangi takımlarda forma giydi?

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GARETH BALE KİMDİR?

Gareth Frank Bale 16 Temmuz 1989 doğumlu Cardiff Tottenham ve Galler forması giyen sağ kanat, kanatlar ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapan Galli futbolcudur.

16 yaş 275 günlükken, 17 Nisan 2006 da Southampton adına ilk maçına çıktığında Southampton takımı adına forma giyen en genç ikinci futbolcu (Theo Walcott'tan sonra) oldu. Southampton'ın Millwall'ı 2-0 yendiği o karşılamanın tamamında oynadı.6 Ağustos 2006'da Bale ilk golünü durumu 1-1'e getiren bir frikik golüyle Derby County'e karşı attı. Maç 2-2 sonuçlandı.

2006-07 sezonunun ikinci maçında diğer bir frikik golünü St.Mary Stadı'nda Coventry City takımına karşı attı. Bale'in "frikik uzmanlığı" ünü West Bromwich Albion'e attığı golle daha da arttı. 16 Aralık 2006 itibarıyla Bale Sunderland, Hull ve Norwich City'ye attığı birer golle gol sayısını beşe çıkardı.

Aralık 2006 da Carwyn James Ödülü olarak bilinen BBC11 Galler Yılın Genç Sporcusu ödülünü kazandı.Daha sonra Tottenham'a transfer oldu.Burada 7 gole ulaştı fakat esas olarak Inter'e 4-3 yenildikleri maçta dikkatleri üzerine çekmiştir.

1 Eylül 2013 tarihinde Bale, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer ücreti olarak Tottenham'a 100 milyon euro ödendi. Bale yaptığı ilk açıklamada: Benim için Real Madrid'de oynamak büyük bir düştü ve gerçekleşti. sözlerini kullandı.

14 Eylül 2013 tarihinde, Villareal ile yapılan lig maçında Real Madrid adına ilk kez forma giydi. İlk golünü de bu maçta kaydetti. Fakat maç 2-2 berabere sonuçlandı.

17 Eylül 2013 tarihinde, Galatasaray ile karşılaşan Real Madrid'de oyuna ikinci yarı Isco'nun yerine girerek Real Madrid adına ilk kez UEFA Şampiyonlar Liginde forma giymiş oldu. 5 Kasım 2013 tarihinde, Juventus ile karşılaşılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında da Real Madrid adına ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi golünü bu maçta attı. Maç 2-2 berabere sonuçlandı. Bale 2014 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının uzatma dakikalarında bir gol atarak takımının kupayı kazanmasına katkıda bulunmuştur.

19 Eylül 2020 tarihinde Bale, kiralık olarak Tottenham takımına geri dönmüştür.

GARETH BALE HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Yıllar Takım Maç (Gol)

2006-2007 Southampton 40 (5)

2007-2013 Tottenham 146 (43)

2013- Real Madrid 169 (80)

2020- › Tottenham (kiralık)