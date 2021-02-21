Gara şehitleri anısına Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gara şehitleri anısına Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandılar

21.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:33
Gara şehitleri anısına Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandılar

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ile Belediye Meclisi Üyeleri, Gara şehitleri anısına 6 saatlik tırmanışla 2 bin 100 metre yüksekliğindeki Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ile Belediye Meclisi Üyeleri, Gara şehitleri anısına 6 saatlik tırmanışla 2 bin 100 metre yüksekliğindeki Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandı.

10 kişilik grup, ellerinde Türk bayraklarıyla saat 10.00'da Kaynarlı Dağı'na doğru tırmanışa geçti. Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ile belediye meclisi üyelerinden oluşan 10 kişilik grup, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede zirveye tırmanmakta zorlandı. 6 saat süren zorlu ve yorucu tırmanışın ardından Doğan ve beraberindekiler 2 bin 100 metre yüksekliğindeki Kayranlı Dağı'nın zirvesine ulaşmayı başardı.

ŞEHİTLER ÖMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ PANKARTI AÇTILAR

Göksun-Feke-Saimbeyli ilçelerinin sınırında bulunan dağın zirvesine herhangi bir kaza yaşamadan çıkan grup, burada 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazılı pankart açtı. Zirvede açıklama yapan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, canları pahasına ülkeyi savunan şehitlere ve gazilere her zaman minnettar olduklarını söyledi. Doğan, "Bu yürüyüşümüzü Gara Şehitlerimize ithaf ediyoruz. Bugün zorlu bir zirve yürüyüşü gerçekleştirerek 2 bin 100 metre yükseklikteki karlarla kaplı Kayranlı Dağı'na tırmandık. Gara Şehitlerimiz, Kurtuluş Savaşı, Sarıkamış Şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz. Vatanımız için şehit düşen tüm şehitlerimizi anarken onların çektikleri zorlukları anlamak, zor şartlarda nasıl vatan savunması yaptıklarını bir nebze de olsa görmek için yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Tüm Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.


- Andırınkahramanmaraş
Gara şehitleri anısına Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandılar
Gara şehitleri anısına Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandılar
Gara şehitleri anısına Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandılar
Gara şehitleri anısına Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandılar
Gara şehitleri anısına Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandılar
Gara şehitleri anısına Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandılar
Gara şehitleri anısına Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandılar
Gara şehitleri anısına Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandılar
Gara şehitleri anısına Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandılar
Gara şehitleri anısına Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandılar
Gara şehitleri anısına Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandılar
Gara şehitleri anısına Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandılar
Gara şehitleri anısına Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandılar
Gara şehitleri anısına Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İskender ZENGİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Hulusi Akar Pervin Buldan Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Prens Harry İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Ersun Yanal Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Muğla Şehit Suriye Mehmet Şerif
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gara şehitleri anısına Kayranlı Dağı'nın zirvesine tırmandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 16:35:10. #1.14#
title