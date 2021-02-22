Gara şehidi polis Vedat Kaya için memleketinde dua edilip, lokma dağıtıldı
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Gara şehidi polis Vedat Kaya için memleketinde dua edilip, lokma dağıtıldı

22.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:11
Gara şehidi polis Vedat Kaya için memleketinde dua edilip, lokma dağıtıldı

IRAK'ın kuzeyindeki Gara'da, PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 kişiden polis memuru Vedat Kaya için memleketi Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü'nce Kur'an-ı Kerim okutularak, lokma dağıtıldı.

IRAK'ın kuzeyindeki Gara'da, PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 kişiden polis memuru Vedat Kaya için memleketi Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü'nce Kur'an-ı Kerim okutularak, lokma dağıtıldı. 

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden Mardinli polis memuru Vedat Kaya için İl Emniyet Müdürlüğü'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda Kur'an-ı Kerim okutularak, dua edildi ve lokma dağıtıldı. Lokma dağıtımına Vali Mahmut Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Muhittin İlker Emir, şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.


Gara şehidi polis Vedat Kaya için memleketinde dua edilip, lokma dağıtıldı
Gara şehidi polis Vedat Kaya için memleketinde dua edilip, lokma dağıtıldı
Gara şehidi polis Vedat Kaya için memleketinde dua edilip, lokma dağıtıldı
Gara şehidi polis Vedat Kaya için memleketinde dua edilip, lokma dağıtıldı
Gara şehidi polis Vedat Kaya için memleketinde dua edilip, lokma dağıtıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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