Gara'da ele geçirilen iki teröristin itirafları ortaya çıktı: Operasyon başlarsa 'öldürün' talimatı aldık
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Gara'da ele geçirilen iki teröristin itirafları ortaya çıktı: Operasyon başlarsa 'öldürün' talimatı aldık

23.02.2021 20:18 | Son Güncelleme: 23.02.2021 21:09

Gara operasyonunda ele geçirilen PKK'lı teröristler Doğan Geçgel ve Osman Acer'in ifade görüntüleri ortaya çıktı. Teröristlerden Doğan Geçgel, "Sorej kod adlı sorumluya, 'Buraya operasyon olursa bir şey olursa esirlerin hiçbiri sağ gitmemeli, ailelerine teslim olmamalı' diye talimat verildiğini anlattı.

Gara'da teslim olan 2 PKK'lı teröristin ifadesi ortaya çıktı. Gara'da şehit edilen 13 vatandaşın öldürülmesi talimatının verildiğini itiraf eden teröristlerden biri, "Eğer operasyon başlarsa bir şey olursa destek kuvvet gelemezse rehineleri infaz edin talimatı verildi. Sonra askerleri, polisleri kafasından vurulmuş halde gördüm." dedi.

"ESİRLERİN HİÇ BİRİ SAĞ GİTMEMELİ"

13 vatandaşın şehit edildiği operasyon sırasında teslim olan teröristlerden 'Merkez Botan' kod adlı Doğan Geçgel, Mart 2014'de örgüte katıldığını belirterek, şöyle dedi: "Gara'da Siyane bölgesinde Brüsk mağarasında tutukluların yanındaydık. 8 kişiydik. Tünel uzun, zikzaklı olduğu için, dışarısı görünmüyordu. Orada saat 07.00'ye kadar bekledik ve kamelyaya geçmek için, geçtik. Yerde esirleri ölü bir vaziyette kafalarına sıkılmış halde gördük. Ben de dayanamayarak dışarıya çıkmadan önce 'teslim ol' çağrılarını duyuyordum askerlerin, teslim olmak için askerlere ben dışarı çıktım, 'ben teslim oluyorum' diye askerlere gittim. Askerler de beni yanlarına aldılar. Gara saha komutanlığı Cuma Biliki olan şahıs arkadaş 'Sorej' kod isimli sorumluya demiş ki 'Buraya operasyon olursa bir şey olursa esirlerin hiçbiri sağ gitmemeli, ailelerine teslim olmamalı' diye talimat verdiğini duymuştum. Yani 'onları öldürün' diye duymuştum. Sorej söylemişti. Bunu kendim duymuştum yani kulaklarımla, sonra teslim oldum askerlere."

Gara'da vatandaşlarımızı şehit eden hainlerin korkunç itirafları ortaya çıktı

"ÖLDÜRME TALİMATI VERMİŞTİ"

Diğer terörist 'Şervan Korkmaz' kod adlı Osman Acer ise 2012 yılında PKK'ya katıldığını, aslen Şırnaklı, doğum yerinin Mersin olduğunu belirtti. Terörist Osman Acer, 20120 yılında Gara'ya cezaevi düzenlemesi yapıldığını anlatarak, "'Eğer operasyon başlarsa bir şey olursa destek kuvvet gelemezse rehineleri infaz edin, öldürün', alınan Türk rehineleri polis, subay, askerleri öldürme talimatını vermişti. Böyle demişti. Ve 10 Şubat 2021'de Roj Başa doğru operasyon başladı. Sonra dönüp yanına birkaç kişiyi aldı, tutuklu olan esirlerin yanına gitti. Türk subayların polis olsun, asker olsun onların yanına gitti, hepsini imha etti. Çatışma devam etti, birkaç gün böyle sürdü ve sonra Merkaz Botan yani Doğun Geçgel teslim oldu, ondan sonra ben teslim oldum" ifadelerini kullandı.

Gara'da vatandaşlarımızı şehit eden hainlerin korkunç itirafları ortaya çıktı: İnfaz talimatı verildi
Gara'da vatandaşlarımızı şehit eden hainlerin korkunç itirafları ortaya çıktı: İnfaz talimatı verildi
Gara'da ele geçirilen iki teröristin itirafları ortaya çıktı: Operasyon başlarsa 'öldürün' talimatı aldık
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