Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı

15.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:15
Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı

IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen sivil Muhammet Salih Kanca (38), memleketi Samsun'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen sivil Muhammet Salih Kanca (38), memleketi Samsun'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından bir mağarada şehit edilen Muhammet Salih Kanca'nın cenazesi, bu sabah askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen tören sonrası Kanca'nın cenazesi Kıranköy Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Öğle vakti Büyük Cami'de düzenlenen cenaze törenine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit Kanca'nın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Şehit babası Abdülhamit Kanca törende taziyeleri kabul ederken şehidin annesi Yurdagül Kanca'nın ise 2016 yılında hayatını kaybettiği belirtildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından bekar olan Muhammet Salih Kanca'nın cenazesi Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. 


- Samsun
Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı
Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı
Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı
Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı
Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı
Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı
Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı
Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı
Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı
Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı
Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı
Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı
Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı
Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Seren Serengil
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gara'da şehit edilen Muhammet Salih Kanca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 14:15:33. #1.15#
title