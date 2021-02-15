Gara bölgesi nerede yer alıyor? Gara nerede, hangi ülkede? Gara haritası!

Terör örgütü PKK, Gara'da bulunan mağarada 13 vatandaşımızı şehit ederken, tüm Türkiye'nin ciğeri yandı. Olayın ardından başlatılan operasyonla PKK'ya ağır bir darbe vuruldu ve onlarca terörist öldürüldü. Malatya Valisi Aydın Baruş olayla ilgili olarak açıklama yaptı. Peki, Gara nerede, Gara bölgesi hangi ülkede bulunuyor? Haritadaki yeri