Ganja nerede? Ganja (Gence) haritası, Ganja konumu
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Ganja nerede? Ganja (Gence) haritası, Ganja konumu

11.10.2020 21:51 | Son Güncelleme: 11.10.2020 21:55
Ganja nerede? Ganja (Gence) haritası, Ganja konumu

Ganja adıyla bilinen Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence nerede? Gence haritada nerede yer alıyor? Ermenistan - Azerbayan arasındaki çatışma devam ederken saldırıya uğrayan Ganja şehri gündem oldu. Ganja konumu haberimizde.

Gence, eski bir yerleşim yeri olarak biliniyor ve Rus İmparatorluğu döneminde şehrin ismini ruslar Elizavetpol olarak değiştirmişti. Şehir 1989'da tekrar gerçek ismine kavuştu. İşte, Azerbaycan'da yer alan Ganja şehri özellikleri...

GANJA (GENCE) NEREDE?

Gence, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehridir. Bakü'nün 360 km batısında, Gence Çayı'nın iki yakasında yer alıyor. Gence, Rus İmparatorluğu döneminde şehrin ismini ruslar Elizavetpol olarak değiştirmişler (1804-1918), 1920 - 1935 arasında Gence, 1935 - 1991 arasında Kirovabad olarak adlandırılmış, şehir 1989'da tekrar gerçek ismine kavuşmuştur.

GANJA TARİHİ

1578-1590 Osmanlı-İran Savaşı sırasında 1578'de Osmanlı'nın eline geçen şehir, 3 Temmuz 1606'da Şah I. Abbas tarafından geri alınmıştır. Gence 1747-1804 yıllarında Gence Hanlığının merkezi olmuş, 1804 yılında Rus İmparatorluğu tarafından alınmış, 1826-1828 yılları arasında Rusya'nın elinden alındıysa da 1828 yılında kesin olarak Rusya İmparatorluğu topraklarına ilhak edilmiştir.

1918 yılında ise, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti olmuştur. 1991'de Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu ülkenin ikinci büyük şehri olmuştur. Gence bölgesi Gence'nin batı yarısını ve Kuşkara, Sevinj ve Yeni Gence köylerini içine alır. Doğu-güneydoğu yarısı Göygöl Rayonu'nda yer alır. Kuzey-kuzey doğusu ise Samuh Rayonu'na aittir.

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