Gani Müjde: "Günde 15 dakika gülmek ömrü 8 yıl uzatıyor"

13.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:35

Karikatürist Senarist Yazar Yönetmen ve Sunucu Gani Müjde, dünyada en çok kullanılan ve en iyi anlaşılan ortak dilin gülümseme olduğunu ifade ederek, "Günde sadece 15 dakika yapacağınız gülümseme seansı ile ömrünüzü 7-8 yıl uzatabilirsiniz" dedi.



Adana Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Küpü Seminerleri kapsamında kendi personelinin, bilgi birikimini ve moral motivasyonunu artırmaya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.



Adana Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Gani Müjde belediye çalışanlarıyla buluştu.



Türk sinemasında ve dizi sektöründe önemli işlere imza atan Gani Müjde, trajikomik olaylara mizahi yaklaşımı ile Büyükşehir personeline unutulmaz bir 60 dakika yaşattı. Adana'ya hayranlığını dile getiren Müjde, "Adana güzel insanların yaşadığı bir şehir. Türkiye'nin en büyük yazarı Yaşar Kemal, Türkiye'nin bana göre gelmiş geçmiş en iyi sinemacısı Yılmaz Güney gibi yüzlerce değer bu toprakların insanıdır. Burada, Adana'da olmaktan çok mutluyum" dedi.



En çok kullanılan dil: gülümseme



Dünyada konuşulan 7 bin farklı dil olduğunu söyleyen Gani Müjde, "Dillerin kullanım oranına bakıldığında en çok kullanılan dil İngilizce, daha sonra Çince, Hint dili, İspanyolca ve Fransızca gelmektedir. Oysaki dünyada en çok kullanılan ve en iyi anlaşılan ortak dil gülümsemedir. Gülümseme sadece sizi değil, karşınızdaki insanları da tedavi eder. Karanlık bir yerde yürürken karşınızdan gelen insanın size içten bir tebessümü ile rahatlar ve korkularınız azalır. Kadınlar erkeklerle göre daha uzun süre yaşıyor. Bilim insanlarının araştırmasına göre bunun nedeni, kadınların erkeklere oranla yüzde 26 daha fazla gülümsüyor olmasıdır. Günde sadece 15 dakika yapacağınız gülümseme seansı ile ömrünüzü 7-8 yıl uzatabilirsiniz. Gülmek, cinsel yaşamı güçlendirir, soğuk algınlığına karşı korur, şeker hastalığına, tansiyona iyi gelir, vücuttaki ağrıları, stresi azaltır, sindirime yardımcı olur, kötü huylu tümörlerle savaşır. Yani gülmek her derde devadır" diye konuştu.



Gazinolarda ve düğün salonlarında iki yıl şarkıcılık yaptığının altını çizen Gani Müjde, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Berber dükkanında çıraklık yaparken, dükkana bağlamacılar gelir provalar yapardı. Solistlerinin askere gitmesinden sonra solistsiz kalınca beni solist olarak sahneye çıkardılar. Solistliği iki yıl yaptım ve 11 yaşında bıraktım. Çünkü o sahnedeki ışıltılı halim beni yansıtmıyordu. Biz fakirdik çok fakirdik."



Seminer sonrası İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürü Adil Deveci, Gani Müjde'ye teşekkür ederek çiçek takdim etti. - ADANA

Kaynak: İHA