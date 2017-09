Gandi'nin Torunundan Myanmar Liderine Arakan Mektubu

Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin lideri Mahatma Gandi'nin torunu Ela Gandi, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi'ye bir mektup yazarak Arakan eyaletinde Müslüman nüfusa yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.



Ulusal basındaki "The Times" gazetesine göre, 77 yaşındaki Ela Gandi, Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Çii'ye hitaben yazdığı mektupta, "Sizi tüm yetki ve nüfuzunuzu kullanarak, Myanmar hükümetinin, Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara insani ve merhametli şekilde muamele etmesini sağlamaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.



Gandi, ülkede son günlerde yoğunlaşan, Arakanlı Müslümanlara uygulanan sistematik şiddetin, özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik saldırıların büyük kaygıya neden olduğunu vurgulayarak Suu Çii'den soruna barışçıl bir çözüm üretmesini talep etti.



Güney Afrika vatandaşı Ela Gandi, 1994-2004 yılları arasında Afrika Ulusal Kongre Partisinden milletvekili olarak parlamentoda görev yapmıştı.



Öte yandan ırkçı apartheid rejimine karşı mücadelesiyle tanınan Güney Afrikalı emekli Başpiskopos Desmond Tutu da geçen hafta Suu Çii'ye bir mektup yazarak Arakanlı Müslümanlara yapılan kötü muameleye son verilmesi için müdahale çağrısında bulunmuştu. Tutu, "Eğer Myanmar'ın en yüksek makamına yükselmenin siyasi bedeli zulme sessiz kalmak ise bu çok ağır bir bedel." ifadelerini kullanmıştı.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.



Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor. Birleşmiş Milletler Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 313 bine ulaştığını bildiriyor.