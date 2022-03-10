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Ganalı iş adamı Chelsea'yi satın almak istiyor

AA - Adam Abu - Güncel
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Ganalı iş adamı Chelsea'yi satın almak istiyor

Ganalı iş adamı ve siyasetçi Bernard Antwi Bosiako, İngiltere'nin Chelsea Futbol Kulübünü satın almak istediğini açıkladı.

Ganalı iş adamı ve siyasetçi Bernard Antwi Bosiako, İngiltere'nin Chelsea Futbol Kulübünü satın almak istediğini açıkladı.

Bosiako, bir yerel radyoda yaptığı açıklamada, 3 milyar sterlin teklifiyle Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi olmak istediğini belirtti.

Altın madenciliği işinin kulübü satın almasını finanse edebileceğini kaydeden Bosiako, "Şu anda yapmak istediğim Chelsea Futbol Kulübünü satın almak. Ben bir iş adamıyım, altın madenciliği yapıyorum ve 3 milyar sterlini ödeyebilirim." dedi.

Bosiako, Chelsea'yi satın aldığında takıma getireceği ilk oyunculardan birinin Brezilyalı Vinicius Junior olacağını ifade etti.

Gana'da Chairman Wontumi olarak bilinen iş adamı Bosiako, ülkede altın madencilik firması, radyo ve televizyon sahibi.

Bosiako, aynı zamanda ülkede iktidar partisi Ulusal Vatansever Partisinin (NPP) Ashanti vilayet başkanlığı görevini yapıyor.

AA / Adam Abu - Güncel

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